Συντριβή αεροσκάφους στο Καζακστάν: Η απάντηση του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν μετά την «συγγνώμη» Πούτιν – Επλήγη από «φυσική και τεχνική εξωτερική επέμβαση»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την επικοινωνία που είχε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν μετά την συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines, στο Καζακστάν στις 25 Δεκεμβρίου.

Ο Αζέρος πρόεδρος, Ιλχάν Αλίεφ, δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του ότι το αεροσκάφος επλήγη στην Ρωσία από «φυσική εξωτερική επέμβαση», παραπέμποντας στο σενάριο σύμφωνα με το οποίο το Embraer 190 δέχθηκε τα πυρά της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι πολλαπλές τρύπες στην άτρακτο του αεροσκάφους, τα τραύματα των επιβατών και του πληρώματος (…) καθώς και οι μαρτυρίες των αεροσυνοδών και των επιβατών που επέζησαν επιβεβαιώνουν τις αποδείξεις για φυσική και τεχνική εξωτερική επέμβαση», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η αζερική προεδρία μετά την τηλεφωνική συνομιλία Αλίεφ-Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν.

«Η βασική προτεραιότητα τώρα είναι μία ενδελεχής έρευνα που θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα γι’ αυτό που συνέβη. Η Ρωσία οφείλει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις και να σταματήσει να σκορπά παραπληροφόρηση», έγραψε στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ιλχάν Αλίεφ.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε «ταχεία και ανεξάρτητη» έρευνα για την συντριβή του αεροσκάφους.

«Ζήτησα ταχεία και ανεξάρτητη διεθνή έρευνα», έγραψε στο Χ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας σημειώνοντας ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το δυστύχημα μπορεί να προκλήθηκε από ρωσικά πυρά αποτελεί βίαιη υπενθύμιση της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines η οποία κατερρίφθη από ρωσικό πύραυλο που χειρίζονταν οι φιλορωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Κατά την σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ήταν ενεργή την Τετάρτη την ώρα που το αζερικό αεροσκάφος προσπαθούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι και ζήτησε συγγνώμη για το «τραγικό περιστατικό».

Ωστόσο, δεν παραδέχθηκε ότι το αεροσκάφος επλήγη από τα ρωσικά συστήματα».

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο και για μία ακόμη φορά εξέφρασε τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Κατά την συνομιλία σημειώθηκε ότι το αζερικό επιβατικό αεροσκάφος, που πετούσε σύμφωνα με το σχέδιο, επανειλημμένα προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι. Εκείνη την στιγμή, το Γκρόζνι, το Μοζντόκ και το Βλαντικαφκάζ δέχονταν επίθεση από ουκρανικά drone και τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν τις επιθέσεις αυτές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι διαθέτει «προκαταρκτικές ενδείξεις που οδηγούν στο ενδεχόμενο το αεροσκάφος να επλήγη από τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», συμπίπτοντας με τις απόψεις δυτικών εμπειρογνωμόνων που εκτιμούν ότι οι εικόνες που εμφανίζουν την άτρακτο του αεροσκάφους γεμάτη τρύπες οδηγούν στο σενάριο αυτό.

Η ημέρα των Χριστουγέννων του 2025 σημαδεύτηκε από μια ανείπωτη τραγωδία, όταν η πτήση 8243 της Azerbaijan Airlines κατερρίφθη -σύμφωνα με τις ενδείξεις- από πύραυλο στην περιοχή της Ρωσίας, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον εναέριο χώρο της χώρας και να προσγειωθεί στο Ακτάου του Καζακστάν.

Ο πιλότος Ιγκόρ Κσνιάκιν και ο συγκυβερνήτης Αλεξάντρ Καλιανίνοφ, προσπαθούσαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους, με 67 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα. Οι τελευταίες στιγμές των επιβατών, οι προσπάθειες των πιλότων και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των επιζώντων βγαίνουν τώρα στο φως της δημοσιότητας και συγκινούν.

Η επικεφαλής αεροσυνοδός Χοκούμα Αλίγιεβα έχει χαρακτηριστεί ως ηρωίδα για την ψυχραιμία που έδειξε τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή.

Καθώς το αεροπλάνο υπέστη σοβαρή ζημιά από τις εκρήξεις που ακούστηκαν εξωτερικά πάνω από τη Ρωσία, η Αλίγιεβα προσπάθησε να καθησυχάσει τους επιβάτες. Στο ηχητικό που έχει κυκλοφορήσει, ακούγεται να λέει «Όλα θα πάνε καλά», καθώς οι επιβάτες αναστατωμένοι κοίταζαν γύρω τους, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την πτήση.

Η οικογένεια της Χοκούμα Αλίγιεβα εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της, αποκαλώντας την «χαρούμενη» και «γεμάτη ζωή» γυναίκα που πάντα τους ενθάρρυνε να είναι υπερήφανοι για εκείνη.



Παρά το γεγονός ότι οι αεροσυνοδοί είναι συχνά τα πρόσωπα που καλούνται να προσφέρουν ανακούφιση και καθοδήγηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η Χοκούμα Αλιγιέβα ανέλαβε να εμψυχώσει τους επιβάτες με την ηρεμία της μέχρι το τέλος.

Η τραγωδία της πτήσης 8243 έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και έχει φέρει στην επιφάνεια την ηρωική συμπεριφορά ενός ανθρώπου, που προτίμησε να παρηγορήσει τους ανθρώπους γύρω της παρά να σκεφτεί τη δική της ασφάλεια.

Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε αμέσως ότι είχε ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστώσει τα αίτια της συντριβής. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Ρασάντ Ναμπίγιεφ, «με βάση τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων και τις μαρτυρίες των επιζώντων, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι υπήρξε εξωτερική παρέμβαση».

Η «εξωτερική παρέμβαση» φέρεται να αναφέρεται στην εκτόξευση πυραύλου που πιθανόν να κατέρριψε το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με επιζώντες της τραγωδίας, ακούστηκαν «τρεις εκρήξεις» κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από τη Γκρόζνι της Ρωσίας, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από πυραυλικό σύστημα εδάφους-αέρος.



Αναφορές επιβεβαίωσαν ότι το αεροπλάνο έφερε σοβαρές ζημιές από θραύσματα, οι οποίες συνάδουν με την εκτόξευση πυραύλων. Ο Ναμπίγιεφ προειδοποίησε επίσης ότι είναι «απαραίτητο να εξακριβώσουμε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε» για την κατάρριψη.

Οι επιζώντες από το αεροπλάνο, όπως ο Ζουλφούγκαρ Ασάντοβ, περιέγραψαν τα τελευταία δραματικά λεπτά της πτήσης. Ο Ασάντοβ, που αρχικά πίστεψε ότι είχε πεθάνει στην συντριβή, δήλωσε: «Με χτύπησε ένα θραύσμα στο χέρι από την πρόσκρουση που συνέβη εξωτερικά».

Παρά τη σοβαρή πληγή του δεν έχασε το κουράγιο του, ενώ με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του έδεσε το τραύμα με μια πετσέτα. «Συνεχίσαμε την πτήση», είπε, ενώ η κατάσταση στο εσωτερικό της καμπίνας γινόταν όλο και πιο χαοτική καθώς οι επιβάτες αναζητούσαν έναν τρόπο να διαχειριστούν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο ίδιος ο Ασάντοβ ανέφερε ότι οι πιλότοι του αεροσκάφους είχαν επιχειρήσει να προσγειώσουν το αεροπλάνο στην πόλη Γκρόζνι λόγω ενός «μηχανικού προβλήματος», αλλά, εν τέλει, συνέχισαν την πορεία τους προς την Καζακστάν για να προστατεύσουν τη ζωή των επιβατών.

Η σύγκρουση επιβεβαιώθηκε από τα δεδομένα και τις εικόνες που ελήφθησαν από το σημείο της συντριβής. Ένα βίντεο δείχνει διασώστες να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια του αεροπλάνου, με μερικούς επιβάτες να είναι ακόμη ζωντανοί.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το αεροπλάνο έκανε μια αναγκαστική προσγείωση περίπου τρία χιλιόμετρα από την πόλη Ακτάου, στον Κασπία Θάλασσα, ενώ το πλήρωμα είχε στείλει σήμα κινδύνου σε ύψος 2.125 ποδιών.

Ωστόσο, η πραγματική αιτία της συντριβής παραμένει ασαφής και η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι Αρχές του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν εξετάζουν διάφορες εκδοχές, περιλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων του αεροσκάφους και της πιθανής επίθεσης από ρωσικές δυνάμεις.

