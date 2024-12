Αποκαλυπτικός ο «νονός» της τεχνητής νοημοσύνης: «Μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στα επόμενα 30 χρόνια»

Ο Geoffrey Hinton, βρετανοκαναδός επιστήμονας υπολογιστών, γνωστός και ως «νονός» της τεχνητής νοημοσύνης (AI), εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και τις πιθανές επιπτώσεις της στο μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο Hinton, ο οποίος φέτος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για τη συνεισφορά του στην AI, υπολογίζει ότι υπάρχει πιθανότητα 10% έως 20% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4, ο Hinton αναφέρθηκε στον κίνδυνο μίας «Αποκάλυψης από την τεχνητή νοημοσύνη». Όπως σημειώνει ο Guardian, τόνισε ότι η ανθρωπότητα δεν έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπη με κάτι πιο έξυπνο από την ίδια.

«Γνωρίζετε πολλά παραδείγματα όπου κάτι εξυπνότερο ελέγχεται από κάτι λιγότερο έξυπνο; Είναι ελάχιστα. Η μητέρα με το μωρό είναι μια τέτοια περίπτωση, αλλά η εξέλιξη εργάστηκε σκληρά για να το καταστήσει δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

