Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πύλη ασφαλείας – Συνελήφθη ο οδηγός

Enikos Newsroom

διεθνή

Πηγή: Χ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τρίτης στον Λευκό Οίκο, όταν ένας άνδρας προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε πύλη ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να απειληθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο οδηγός του οχήματος τέθηκε υπό κράτηση αργά την Τρίτη αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πύλη ασφαλείας έξω από τον Λευκό Οίκο, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο άνδρας προσέκρουσε στην πύλη ασφαλείας σε είσοδο του Λευκού Οίκου στις 10:37 μ.μ. (τοπική ώρα) την Τρίτη.

Ο άνδρας συνελήφθη άμεσα από αξιωματικούς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Δεν υπήρξε απειλή για τον Πρόεδρο Τραμπ, σημείωσαν οι New York Times, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο του συγκροτήματος.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μυστικής Υπηρεσίας, «το όχημα ελέγχθηκε από την Μυστική Υπηρεσία και το Τμήμα Αστυνομίας της Μητροπολιτικής Περιοχής και κρίθηκε ασφαλές».

Αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «επιπλέον πληροφορίες θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας».

Η Μυστική Υπηρεσία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον οδηγό, ενώ δεν ήταν άμεσα γνωστό αν η σύγκρουση ήταν εσκεμμένη ή γιατί ο οδηγός πλησίασε τον Λευκό Οίκο.

