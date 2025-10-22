Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί επιτέθηκαν με ρόπαλα σε Παλαιστίνιους αγρότες – Συγκλονιστικά βίντεο καταδίωξης σε ελαιώνες

Κλιμακώνεται η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαιώθηκαν από το Associated Press, Ισραηλινοί επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους αγρότες και ακτιβιστές, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ισραηλινοί επιτέθηκαν αυτή την εβδομάδα σε ακτιβιστές και Παλαιστίνιους που εργάζονταν στη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή, χτυπώντας τους με ρόπαλα σε επίθεση που, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς, οδήγησε τουλάχιστον μια γυναίκα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η επίθεση την Κυριακή στην πόλη Τουρμούς Άγια, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έλαβε το Associated Press, συνέβη σε μια περίοδο που οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι η βία από Ισραηλινούς εποίκους στην περιοχή επιδεινώνεται.

Τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν σημάνει συναγερμό καθώς αρχίζει η περίοδος της συγκομιδής και οι Παλαιστίνιοι αγρότες διατρέχουν ολοένα και μεγαλύτερο κίνδυνο κατά τη συλλογή των ελιών. Όπως δήλωσε ο Ajith Sunghay, επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στα Παλαιστινιακά εδάφη, «Η βία των εποίκων έχει εκτοξευθεί σε κλίμακα και συχνότητα».

Επιπλέον πρόσθεσε: «Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της συγκομιδής του 2025, έχουμε ήδη δει σοβαρές επιθέσεις από ένοπλους εποίκους κατά Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ξένων ακτιβιστών αλληλεγγύης».

Οι δράστες χτύπησαν τα θύματα σοβαρά, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλικιωμένης γυναίκας που έπεσε αναίσθητη από χτυπήματα με μεγάλο ρόπαλο, όπως φαίνεται σε πλάνα που κατέγραψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Jasper Nathaniel.

❗️🇮🇱⚔️🇵🇸 – Harrowing videos surfaced from the West Bank, depicting masked Israeli settlers launching a violent assault on dozens of Palestinian olive farmers near Turmus Ayya, in the Ramallah and al-Bireh governorate. The attackers beat victims severely, including an elderly… pic.twitter.com/7poY0TnF2u — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 19, 2025



Ο Nathaniel υποστηρίζει ότι το προσωπικό των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) τον συνόδευσε μαζί με τους αγρότες σε μια ευάλωτη περιοχή λίγα λεπτά πριν την επίθεση και στη συνέχεια αποχώρησε απότομα, δίνοντας τη δυνατότητα στους εποίκους να στοχεύσουν ανεξέλεγκτα επιπλέον Παλαιστίνιους στην περιοχή.

I’m glad my video kept this guy up at night, but @TimesofIsrael—no Israeli forces showed up to the attack at any point. Please issue a correction. The army was there immediately before it started, then they disappeared and didn’t return. Police came next day only. pic.twitter.com/lqlbHEZEiW — jasper nathaniel (@infinite_jaz) October 21, 2025

🟡 NEW: Masked Israeli settlers attacked Palestinian olive harvesters in Masafer Yatta in the south of the occupied West Bank. Israeli soldiers allowed the attackers to flee without consequences, while the injured were hospitalized. pic.twitter.com/tCF9jn6Fx5 — red. (@redstreamnet) October 18, 2024



Σε ένα από τα βίντεο που έλαβε το AP, εμφανίζεται ένας άνδρας με μάσκα να τρέχει μέσα σε έναν ελαιώνα και να χτυπά τουλάχιστον δύο άτομα με ρόπαλο, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας καθώς βρισκόταν ακίνητη στο έδαφος.

Ο άνδρας με τη μάσκα φαίνεται να φορά τζίτζιτ, ιερό ένδυμα με κρόσσια για τους Εβραίους. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Ραμάλα.

Many horrific videos appeared out of the West Bank on Sunday, as crowds of Israeli settlers reportedly attacked and severely beat dozens of Palestinian olive farmers near the town of Turmus Ayya in Ramallah and al-Bireh. One video, filmed by an American journalist who was… pic.twitter.com/ouQmFlR5va — OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2025



Σε ξεχωριστό βίντεο, πάνω από δώδεκα άνδρες με μάσκες φαίνονται να τρέχουν σε δρόμο χωριού δίπλα σε ελαιώνα, καταδιώκοντας ένα αυτοκίνητο. Ένας έποικος χτυπά το αυτοκίνητο με ρόπαλο και ανοίγει την πόρτα. Ένας επιβάτης κατάφερε να διαφύγει και να τρέξει μακριά, με την ομάδα των ανδρών να τον ακολουθεί.

Ένα τρίτο βίντεο έδειχνε φλόγες και καπνό να υψώνονται από αρκετά αυτοκίνητα που πυρπολήθηκαν.

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας της Δυτικής Όχθης δήλωσε σε εσωτερική ομάδα WhatsApp της αστυνομίας ότι τα πλάνα του εποίκου με μάσκα που χτυπούσε τη γυναίκα «τον κράτησαν ξύπνιο τη νύχτα» και έδωσε οδηγία στους αστυνομικούς να φέρουν τον Ισραηλινό έποικο ενώπιον της δικαιοσύνης.

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές του Ισραήλ δεν απάντησαν σε αίτημα σχολίου της AP για την επίθεση.

🚨 Journalist (infinite_jaz):

The Israeli army led Palestinian farmers into a settler ambush in Turmus’ayyer. Those responsible must face justice. Enough is enough. pic.twitter.com/U9O0C7yOY7 — The Middle East (@A_M_R_M1) October 21, 2025



Το Τουρμούς Άγια αποτελεί εδώ και καιρό στόχο επιθέσεων εποίκων, αλλά οι κάτοικοι λένε ότι η βία εντάθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Η πόλη βρίσκεται σε κοιλάδα περικυκλωμένη από λόφους με ισραηλινές εγκαταστάσεις και οικισμούς.

Γενικότερα, η βία των εποίκων αυξάνεται σε όλη τη Δυτική Όχθη. Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 757 επιθέσεις εποίκων που προκάλεσαν θύματα ή υλικές ζημιές – αύξηση 13% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η πρώτη εβδομάδα της συγκομιδής ελιάς κατέγραψε πάνω από 150 επιθέσεις εποίκων και περισσότερα από 700 ελαιόδεντρα ξεριζωμένα, σπασμένα ή δηλητηριασμένα, σύμφωνα με τον Muayyad Shaaban, επικεφαλής γραφείου στην Παλαιστινιακή Αρχή που παρακολουθεί τη βία.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής του 1967.