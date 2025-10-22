Ισραήλ: Ταυτοποίησε τις δύο σoρούς ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα και παρέδωσε η Χαμάς

Η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Τρίτης δύο φέρετρα στο Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού, δηλώνοντας ότι περιέχουν τα λείψανα δύο νεκρών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ταυτοποιήθηκαν τα σώματα των Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ονόμασε ως δεύτερο όμηρο που επαναπατρίστηκε νεκρός μέσα στη νύχτα τον 38χρονο Ταμίρ Αντάρ, κάτοικο του κιμπούτς Νιρ Οζ, του οποίου το σώμα είχε απαχθεί στη Γάζα αφού σκοτώθηκε ενώ πολεμούσε για να απωθήσει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Αντάρ, το πρωί εκείνης της ημέρας, βγήκε από το σπίτι του για να ενισχύσει την τοπική ομάδα ασφάλειας του Νιρ Οζ, μόλις έφτασαν οι πρώτες αναφορές για την επίθεση. Πριν φύγει, είπε στη σύζυγο και στα παιδιά του να μείνουν κλειδωμένοι στο οχυρωμένο δωμάτιο του σπιτιού.

Η γιαγιά του, Γιαφά Αντάρ, είχε επίσης απαχθεί εκείνη την ημέρα και αφέθηκε ελεύθερη 48 ημέρες αργότερα.

🟡IDF representatives informed the families of Aryeh Zalmanovich and Master Sergeant (Res.) Tamir Adar that they have been returned for burial. According to the information and intelligence available to the IDF:

• Aryeh Zalmanovich was abducted alive from his house in Nir Oz… pic.twitter.com/tvRPelqjqA — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2025



Το Γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε επίσης ότι τα λείψανα που επιστράφηκαν από τη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ως εκείνα του Άριε «Ζάλμαν» Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών, επίσης κάτοικος του κιμπούτς Νιρ Οζ.

Είχε απαχθεί από το σπίτι του κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και πέθανε στην αιχμαλωσία. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι ιατροδικαστές εργάζονται για να προσδιορίσουν την ακριβή αιτία θανάτου του, σημειώνοντας πως η ημερομηνία θανάτου του έχει οριστεί ως 17 Νοεμβρίου 2023.