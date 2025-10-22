Αλέξης Τσίπρας: Οι «6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής» – Άρθρο για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Την προσοχή του στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στην σύνοδο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για την οριοθέτηση ΑΟΖ στρέφει ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Σε άρθρο του στην «Καθημερινή» ο Αλέξης Τσίπρας κρίνει ότι η πρωτοβουλία ή η παρότρυνση της αμερικανικής κυβέρνησης για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπό προϋποθέσεις αξιοποιήσιμη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός διαμορφώνει έξι βασικούς άξονες για μία εθνική στρατηγική:

  • Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της Ελλάδας πρέπει να είναι ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία και η αποκλειστική συμμετοχή της στη διάσκεψη για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης στη διάσκεψη πρέπει να βρεθεί τρόπος προκειμένου να γίνει επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Κουντέρες.
  • Είναι απαραίτητη η κινητοποίηση της Ε.Ε. για την Ανατολική Μεσόγειο και η αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων.
  • Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει την πραγματοποίηση Συνόδου Ε.Ε. – Ανατολικής Μεσογείου και τη διασύνδεση της αναθεωρημένης Τελωνειακής Συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού με την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ ΑΟΖ.
  • Η Ελλάδα είναι σημαντικό να προβεί σε πρωτοβουλίες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας της με όμορες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές πρέπει να συνδέονται με την εκεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. (νότια και ανατολική Κρήτη, Καστελόριζο).
  • Πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για παράλληλες, συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις σε μία ορισθείσα περιοχή (αν χρειαστεί) παράλληλες προσφυγές προς συνεκδίκαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν δεν σημειωθεί πρόοδος εκ των προτέρων στις διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο για την Ανατολική Μεσόγειο μα κάθε όμορφη χώρα και ειδικά την Τουρκία και τη Λιβύη, η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μια διάσκεψη όπου Άγκυρα και Τρίπολη μαζί (και μάλιστα κατόπιν πρόσκλησης της Ελλάδας) θα εμμείνουν στις θέσεις τους για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι μεγάλη.
  • Πρέπει να διευθετηθεί η εκπροσώπηση της Λιβύης με τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει τη Βεγγάζη και κυρίως να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό με την Αίγυπτο.

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι «οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα νερά στα οποία πλέουμε αχαρτογράφητα. Απαιτείται σχέδιο και στρατηγική. Δεν υπάρχει περιθώριο για επικοινωνιακούς χειρισμούς ούτε για μικροκομματικούς υπολογισμούς».

«Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ εξάντλησε τον χρόνο. Αξιοποίησε προεκλογικά τους υψηλούς τόνους για εκλογικό όφελος, χωρίς όμως εθνική στρατηγική και πυξίδα, κρύβοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί», σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Κάποια στιγμή όμως το πρόβλημα σε συναντά, χωρίς να το επιλέξεις και κυρίως χωρίς να μπορείς να το αποφεύγεις. Και τότε, χωρίς πυξίδα, κινδυνεύεις να ρίξεις τη χώρα στα βράχια. Ας κάνουμε, έστω και τώρα, ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: Ειδικός του Harvard αποκαλύπτει την καθημερινή του checklist

Καρκίνος του μαστού: Νέα επιστημονικά δεδομένα τροποποιούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Συνταξιοδότηση: Είναι οριστικό – Δεν αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης

Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε σήμερα αίτηση

Αν χρησιμοποιείτε το WhatsApp διάγραψτε κάθε επέκταση Chrome αυτής της λίστας

Η δυσοίωνη προφητεία του Νοστράδαμου για το τέλος του 2025 που δεν προμηνύει τίποτα καλό
περισσότερα
11:32 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μια ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, με φόντο την α...
11:06 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στον Άγνωστο Στρατιώτη

«Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πρωί- πρωί το μήνυμα του προς τον συνειδητά απόντα από την Ολομέλεια ...
09:58 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία – Το βίντεο ντοκουμέντο που «καίει» τον φερόμενο συνεργό

Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει 17 ημέρες από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, συνεχίζετ...
09:34 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κυβέρνηση: Το κλίμα μετά την απουσία Δένδια από τη Βουλή και τα μηνύματα του Μεγάρου Μαξίμου

Προβληματίζει την κυβέρνηση η ηχηρή απουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια από τη συζήτηση ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς