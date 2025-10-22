Αλέξης Τσίπρας: Οι «6+1 προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής» – Άρθρο για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική

Την προσοχή του στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στην σύνοδο των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για την οριοθέτηση ΑΟΖ στρέφει ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Σε άρθρο του στην «Καθημερινή» ο Αλέξης Τσίπρας κρίνει ότι η πρωτοβουλία ή η παρότρυνση της αμερικανικής κυβέρνησης για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι υπό προϋποθέσεις αξιοποιήσιμη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός διαμορφώνει έξι βασικούς άξονες για μία εθνική στρατηγική:

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της Ελλάδας πρέπει να είναι ο συντονισμός με την Κυπριακή Δημοκρατία και η αποκλειστική συμμετοχή της στη διάσκεψη για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης στη διάσκεψη πρέπει να βρεθεί τρόπος προκειμένου να γίνει επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Κουντέρες.

Είναι απαραίτητη η κινητοποίηση της Ε.Ε. για την Ανατολική Μεσόγειο και η αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει την πραγματοποίηση Συνόδου Ε.Ε. – Ανατολικής Μεσογείου και τη διασύνδεση της αναθεωρημένης Τελωνειακής Συμφωνίας Ε.Ε. – Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού με την Τουρκία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ ΑΟΖ.

Η Ελλάδα είναι σημαντικό να προβεί σε πρωτοβουλίες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας της με όμορες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές πρέπει να συνδέονται με την εκεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. (νότια και ανατολική Κρήτη, Καστελόριζο).

Πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για παράλληλες, συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις σε μία ορισθείσα περιοχή (αν χρειαστεί) παράλληλες προσφυγές προς συνεκδίκαση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν δεν σημειωθεί πρόοδος εκ των προτέρων στις διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο για την Ανατολική Μεσόγειο μα κάθε όμορφη χώρα και ειδικά την Τουρκία και τη Λιβύη, η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μια διάσκεψη όπου Άγκυρα και Τρίπολη μαζί (και μάλιστα κατόπιν πρόσκλησης της Ελλάδας) θα εμμείνουν στις θέσεις τους για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι μεγάλη.

Πρέπει να διευθετηθεί η εκπροσώπηση της Λιβύης με τρόπο που θα συμπεριλαμβάνει τη Βεγγάζη και κυρίως να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό με την Αίγυπτο.

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι «οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα νερά στα οποία πλέουμε αχαρτογράφητα. Απαιτείται σχέδιο και στρατηγική. Δεν υπάρχει περιθώριο για επικοινωνιακούς χειρισμούς ούτε για μικροκομματικούς υπολογισμούς».

«Δυστυχώς η κυβέρνηση της ΝΔ εξάντλησε τον χρόνο. Αξιοποίησε προεκλογικά τους υψηλούς τόνους για εκλογικό όφελος, χωρίς όμως εθνική στρατηγική και πυξίδα, κρύβοντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί», σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Κάποια στιγμή όμως το πρόβλημα σε συναντά, χωρίς να το επιλέξεις και κυρίως χωρίς να μπορείς να το αποφεύγεις. Και τότε, χωρίς πυξίδα, κινδυνεύεις να ρίξεις τη χώρα στα βράχια. Ας κάνουμε, έστω και τώρα, ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.