Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Κυριάκος Πιερρακάκης: Καταλύτης της οικονομικής προόδου η τεχνολογία

Στην εισήγησή του στο 5ο Συνέδριο Cyber Greece, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής.

Της Δήμητρας Πανανού

«Όπως είπατε και εσείς κ. Χατζηνικολάου κάθε συνέδριο που σέβεται τον εαυτό του έχει το A.I. επάνω του. Παρ’ όλα αυτά, πολύ συχνά, στο πολιτικό σύστημα, μας καταπιάνει η χαμηλή νοημοσύνη της παραπολιτικής. Οπότε, υπό αυτή την έννοια είναι πολύ πιο ουσιαστικό να καταπιανόμαστε με τα πραγματικά μεγάλα και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σίγουρα ένα απ’ αυτά», είπε με νόημα στην αρχή της εισήγησής του.

Όπως σημείωσε, είναι κοινός τόπος ότι η τεχνολογία είναι ο καταλύτης της οικονομικής προόδου. «Αυτοί οι κύκλοι της τεχνολογικής αλλαγής πάντοτε άλλαζαν τις οικονομίες και τις έχουν περιγράψει οι οικονομολόγοι κάθε απόχρωσης. Η διαφοροποίηση που συντελείται τώρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει να κάνει με τις ταχύτητες. Η διαφοροποίηση σε αυτό που θα ζήσουμε τώρα, σ’ αυτό που λέμε 4η Βιομηχανική Επανάσταση, είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη ως η κυρίαρχη ιδεολογία της. Οι τεχνολογικές μεταβολές που συντελούνται τώρα είναι μέσα σε λίγους μήνες. Αυτή η εκθετική καμπύλη είναι πολύ δύσκολο να μεταβολιστεί από τους θεσμούς μας και από την επιχειρηματικότητα», ανέφερε.

Η A.I. όμως έρχεται να αλλάξει τα πάντα γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διορατικότητα, όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, σε σχέση με το πώς θα αντιληφθούμε και θα σχεδιάσουμε αυτές τις μεταβολές. «Όταν ξεκινούσαμε το 2019 την άσκηση του ψηφιακού μετασχηματισμού υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έλεγα ότι μας ενδιαφέρει περισσότερο το I, δηλαδή να έχουμε συστήματα στοιχειωδώς νοήμονα. Η σύλληψη αυτή οδήγησε στο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε μια δομή η οποία σήμερα δίνει την αιγίδα της σε αυτό το Συνέδριο. Του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κεντρική υποδομή το 2019 ήταν να δημιουργήσουμε μεγάλες βάσεις δεδομένων με τις οποίες μπορέσαμε να μεταβούμε στην επόμενη φάση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τώρα το μεγάλο διακύβευμα είναι να σκεφτούμε πώς θα σχεδιάσουμε, για πρώτη φορά, το κράτος», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι δεδομένων των προκλήσεων που είναι πολλές το πώς θα μπορέσει να ενσωματώσει το κράτος στον πυρήνα του αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές θα είναι απολύτως καταλυτικό. «Αυτό είναι απολύτως εφικτό. Μπορεί η Ελλάδα να φτάσει και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συνολικά; Και η απάντηση είναι ναι. Αρκεί να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να έχουμε μια καλά θεμελιωμένη στρατηγική. Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα κοιτάζοντας μπροστά. Πώς θα ενσωματώσουμε την AI συνολικά σε κάθε δομή της οικονομίας και του κράτους είναι το επόμενο βήμα στην εθνική μας στρατηγική. Δεν είναι απλώς ένα βήμα που πρέπει να κάνουμε αλλά ένα βήμα που θα κάνουμε», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.