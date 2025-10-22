Γυναίκα που έχασε 45 κιλά και διατηρεί σταθερό το βάρος της για πάνω από 5 χρόνια αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 συνήθειες που με βοήθησαν»

Η απώλεια βάρους είναι μια απαιτητική διαδικασία. Επίσης, η διατήρηση του βάρους σε σταθερά επίπεδα είναι ακόμα δυσκολότερη. Μια γυναίκα που έχασε 45 κιλά και διατηρεί το βάρος της σταθερό για περισσότερα από 5 χρόνια, αποδεικνύει ότι με συνέπεια και σωστές συνήθειες, όλα είναι δυνατά. Η ίδια εξηγεί τις καθημερινές πρακτικές που άλλαξαν τη ζωή της και ενίσχυσαν την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή της.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 45 κιλά και τα διατηρεί σταθερό το βάρος της για πάνω από 5 χρόνια

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, μόλις το 20% των ανθρώπων που χάνουν βάρος καταφέρνουν να το διατηρήσουν μακροπρόθεσμα. Η περίπτωση της Leah Lewis ανήκει σε αυτή τη μειοψηφία. Με πειθαρχία, προσωπική δουλειά και υποστήριξη, έχασε 45 κιλά και τα κρατά σταθερά εδώ και 5 χρόνια. Η ιστορία της αποκαλύπτει ποια είναι τα “κλειδιά” για βιώσιμη απώλεια βάρους και πώς η αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να φέρει μόνιμα αποτελέσματα.

Οι συνήθειες που την βοήθησαν να χάσει βάρος

Προετοιμασία γευμάτων κάθε Κυριακή

Καταγραφή προπονήσεων για όλη την εβδομάδα

Χρήση εφαρμογής διατροφής/άσκησης για παρακολούθηση της προόδου

Γυμναστική με προπονητή ή φίλο, για λογοδοσία και καθοδήγηση

Η προσωπική της ιστορία

«Ήμουν υπέρβαρη από παιδί, από 8 ή 9 χρονών», λέει η Lewis. «Είχα δοκιμάσει κάθε είδους δίαιτα. Έχανα μερικά κιλά, αλλά πάντα τα ξαναέπαιρνα». Το σημείο καμπής ήρθε το 2020, όταν αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής της. Όμως, τα εμπόδια δεν έλειψαν: «Ήμουν απλά… τρομοκρατημένη», παραδέχεται. «Πήγαινα στο γυμναστήριο και δεν ήξερα τι να κάνω με όλα αυτά τα μηχανήματα».

Παρόλα αυτά, σε ηλικία 39 ετών, πήρε την απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής. Ξεκίνησε να γυμνάζεται με τον προπονητή Daniel Coll από το Renew Your Strength Nutrition and Fitness. «Κάναμε προπονήσεις έξω, 4 φορές την εβδομάδα, πηγαίναμε σε μονοπάτια, κάναμε ποδήλατο φορώντας γιλέκα με βάρος 15-20 κιλά», περιγράφει.

Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι

«Δεν μπορούσα να ολοκληρώσω ούτε μια προπόνηση στην αρχή», λέει η γυναίκα. «Δεν είχα ανάσα, ζαλιζόμουν, ήμουν εντελώς εξαντλημένη». Όμως, με την επιμονή της τα κατάφερε. Ένα χρόνο μετά, είχε χάσει σχεδόν 45 κιλά και – το πιο σημαντικό – διατηρεί σταθερό το βάρος της για πάνω από 5 χρόνια.

Η σημασία της υποστήριξης

Η Leah υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δίνεις λόγο σε κάποιον, είτε πρόκειται για φίλο, είτε για προπονητή. Είναι το “κλειδί” για να παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά σας. «Όταν ακούω “Δεν έχω γυμναστήριο ή εξοπλισμό, δεν μπορώ να το κάνω”, απαντώ: Φυσικά και μπορείς», τονίζει. «Εγώ ξεκίνησα γυμνάζοντας το σώμα μου χωρίς καθόλου βάρη, απλώς με περπάτημα στον δρόμο, στο πάρκο, οπουδήποτε. Μπορείτε κι εσείς».

Από μαθήτρια… σε προπονήτρια

Σήμερα, η Leah είναι personal trainer στο ίδιο γυμναστήριο όπου ξεκίνησε τη μεταμόρφωσή της. Στόχος της είναι να εμπνεύσει και να βοηθήσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί να κάνουν το πρώτο βήμα προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Η ιστορία της Leah είναι απόδειξη ότι η συνέπεια, η υποστήριξη και οι υγιεινές καθημερινές συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική απώλεια βάρους. Αν νιώθετε ότι δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, θυμηθείτε: κάθε μικρό βήμα μετράει.