Συναγερμός στην Ισπανία για τα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα σταματήσει προσωρινά τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από περιοχές της Ισπανίας, αφού η χώρα επιβεβαίωσε τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε λίγο περισσότερο από τρεις δεκαετίες.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Βρετανία είναι ένας από τους κύριους πελάτες της Ισπανίας για χοιρινό κρέας και η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι αρχές στη Μαδρίτη ενεργοποίησαν μέτρα έκτακτης ανάγκης στην Καταλονία, μια περιοχή στο επίκεντρο της χοιροτροφίας.

«Μετά από ένα ξέσπασμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ισπανία, όλο το νωπό χοιρινό κρέας και άλλα μολυσμένα προϊόντα από την Ισπανία θα κρατούνται σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου μέχρι νεωτέρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο περιβάλλοντος (DEFRA).

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να εξετάζουμε όλα τα μέτρα», πρόσθεσε.

Η Ισπανία εξήγαγε 37.600 μετρικούς τόνους φρέσκου και κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος στη Βρετανία μέχρι στιγμής το 2025, αξίας άνω των 112 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17% σε όγκο και 9,5% σε αξία σε σύγκριση με ολόκληρο το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του κυβερνητικού φορέα, του Συμβουλίου Ανάπτυξης Γεωργίας και Κηπευτικών.

Ο ιός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει χοίρους και αγριόχοιρους, αλλά δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία και συχνά οδηγεί σε μαζική θανάτωση όταν ανιχνεύεται σε εκτρεφόμενα κοπάδια.

Η ασθένεια έχει εξαπλωθεί προς τα δυτικά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τις αγορές χοιρινού κρέατος και προκαλώντας απαγορεύσεις στο εμπόριο. Το ξέσπασμα του κρέατος στη Γερμανία το 2020 οδήγησε σε σαρωτικούς περιορισμούς από μεγάλους αγοραστές όπως η Κίνα, ενώ η Κροατία έχει αντιμετωπίσει μολύνσεις τους τελευταίους μήνες. Η Ισπανία, ο κορυφαίος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μέχρι στιγμής αποφύγει τον ιό σε οικόσιτους χοίρους από το 1994, γεγονός που καθιστά την τελευταία ανίχνευση σε αγριόχοιρους κοντά στη Βαρκελώνη σημαντική ανησυχία για τη βιομηχανία χοιρινού κρέατος αξίας 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και τις αγορές εξαγωγών της.

Η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε νωρίτερα φέτος τις εισαγωγές ζαμπόν και άλλων κρεατοπαραγωγικών προϊόντων από όλες τις χώρες της ΕΕ για προσωπική χρήση, προκειμένου να αποτρέψει την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, μετά από έναν αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων.

08:24 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

