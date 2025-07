Σφοδρή επίθεση Τραμπ: «Είναι διεφθαρμένοι και ανέντιμοι» οι πρώην επικεφαλής CIA και FBI – «Θα πληρώσουν το τίμημα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τοποθετήθηκε την Τετάρτη σχετικά με τις αναφορές ότι ο πρώην διευθυντής της CIA, Τζον Μπρέναν, και ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανές ψευδείς καταθέσεις στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016.

Οι δύο πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ τελούν υπό ποινική έρευνα, ύστερα από παραπομπή στοιχείων από τον νυν διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στο FBI, που ενδέχεται να τεκμηριώνουν παρατυπίες.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με Αφρικανούς ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ο ανταποκριτής του Fox News, Πίτερ Ντούσι, ρώτησε τον Τραμπ: «Θέλετε να δείτε αυτούς τους δύο ανθρώπους πίσω από τα κάγκελα της φυλακής;».

Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό πέρα από όσα διάβασα σήμερα. Αλλά θα σας πω, νομίζω ότι είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι».

«Νομίζω πως είναι διεφθαρμένοι, και ίσως χρειαστεί να πληρώσουν κάποιο τίμημα γι’ αυτό», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι είναι πραγματικά κακοί και ανέντιμοι άνθρωποι. Άρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», τόνισε ο Τραμπ.

