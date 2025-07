Λος Άντζελες: Κατέρρευσε βιομηχανική σήραγγα – Τουλάχιστον 15 εργάτες παγιδευμένοι, η μοναδική είσοδος στο σημείο απέχει 9 χιλιόμετρα

Τουλάχιστον 15 εργάτες έχουν παγιδευτεί έπειτα από κατάρρευση σήραγγας σε μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD).

Η κατάρρευση σημειώθηκε «περίπου 9 χιλιομέτρα νότια από το σημείο στο οποίο έχει στηθεί η επιχείρηση διάσωσης, η οποία είναι και η μοναδική προσβάσιμη είσοδος στη σήραγγα», ανέφερε η LAFD.

video via @ABC7 @abc7chriscristi of workers trapped in a tunnel collapse here in los angeles: stream – https://t.co/qZqbvIQSwI pic.twitter.com/5Hhc4BIuGu



Περισσότερα από 100 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες επιχειρούν στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων Αστικής Έρευνας και Διάσωσης της LAFD, οι οποίες είναι «ειδικά εκπαιδευμένες, πιστοποιημένες και εξοπλισμένες για να διαχειρίζονται διασώσεις σε κλειστούς χώρους και σήραγγες», σύμφωνα με την υπηρεσία.

Over 100 LAFD personnel are attempting to rescue more than a dozen trapped workers following a tunnel collapse in the Wilmington area of Los Angeles. Eyewitness News is live with the latest details – tonight at 11 from ABC7. https://t.co/bWetoyEd1P pic.twitter.com/VIex6wx4IV

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 10, 2025