Σεισμός στην Μιανμάρ: Στους 1.644 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών – Μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 30 ώρες

Ο αριθμός των νεκρών από τον χθεσινό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε την Μιανμάρ ανήλθε σε 1.644, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα.

Νωρίτερα, μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Μανταλέι της Μιανμάρ, κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Η 30χρονη Πιού Λάι Κάινγκ διασώθηκε από τα ερείπια του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών Sky Villa 30 ώρες μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκε σε φορείο για να την αγκαλιάσει ο σύζυγός της, ο Γιέ Αούνγκ, προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Phyu Lay Khaing is rescued from the rubble of the collapsed Sky Villa Condominium apartment building before being transported to the hospital in Mandalay on March 29, 2025, a day after 30 hours after a devastating quake hit Myanmar.#WhatsHappeningInMyanmar#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/gbLyLxfZM0

