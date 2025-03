Κίνα: Βίντεο από τη στιγμή που ξεχειλίζει πισίνα σε ταράτσα μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Μιανμάρ και παρασύρει πεζούς

Μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Μιανμάρ, κάτοικοι της πόλης στην Νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν της Κίνας βίωσαν στιγμές πανικού, καθώς το νερό από πισίνα σε ταράτσα κτιρίου ξεχείλισε και πλημμύρισε τους δρόμους, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που το νερό παρέσυρε όσους βρέθηκαν στο διάβα του.

WATCH: People swept away by water from rooftop pool during earthquake in Yunnan, China pic.twitter.com/grH9hb94XV

— BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025