Εικόνες Αποκάλυψης μετά τον φονικό σεισμό στην Μιανμάρ: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης – «Οι άνθρωποι ουρλιάζουν…»

Εικόνες βιβλικής καταστροφής έχει προκαλέσει ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Παρασκευή (28/3) την Μιανμάρ, με δεκάδες κτίρια να καταρρέουν και να δημιουργούν τεράστιες εκτάσεις ερειπίων. Οι σωστικές ομάδες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τους παγιδευμένους, καθώς πληθαίνουν οι μαρτυρίες από κατοίκους που δηλώνουν πως ακούνε φωνές επιζώντων μέσα από τα συντρίμμια.

Η αγωνία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα το πρωί του Σαββάτου οι Αρχές της χώρας να κάνει λόγο για 1002 νεκρούς, 2.376 τραυματίες και 30 αγνοούμενους. Ωστόσο, ο αυστηρός έλεγχος των πληροφοριών από τον στρατό της Μιανμάρ και η συνεχιζόμενη εσωτερική αστάθεια από τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας δυσχεραίνουν την ακριβή πληροφόρηση για την καταστροφή.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με μια ομάδα διάσωσης στο Μανταλέι να λέει ότι «ξεθάβουν ανθρώπους με γυμνά χέρια».

Ο σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος που έπληξε την Μιανμάρ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Μάλιστα, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 10.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, οι νεκροί από τα 7,7 Ρίχτερ μπορεί να φτάσουν έως και τους 100.000.

Ενδεικτική της έντασης της σεισμικής δόνησης είναι η κατάρρευση κτιρίων εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα της γειτονικής Ταϊλάνδης, ενώ αγνοούνται ακόμη 101, κυρίως εργάτες που παγιδεύτηκαν στα ερείπια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη 33 ορόφων που κατέρρευσε.

Περισσότεροι από 400 κάτοικοι της Μπανγκόκ κατασκήνωσαν σε πάρκα της πόλης, φοβούμενοι να περάσουν τη νύχτα στα σπίτια τους.

«Θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα παραιτηθούμε από το να σώσουμε ζωές, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ Τσαντχαρτ Σιττιπούντ.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Μπανγκόκ:



Kατεστραμμένο τζαμί στο Μανταλέι, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μιανμάρ. Την ίδια ώρα καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της χώρας, καθώς οι κάτοικοι των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Μανταλέι και της Γιανγκόν, σύμφωνα με το BBC, από το Σάββατο (29/3) παραμένουν χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, τα δίκτυα επικοινωνίας είναι εκτός λειτουργίας, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποκαταστήσουν τις βασικές υπηρεσίες.

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, απηύθυνε μια σπάνια έκκληση για παγκόσμια βοήθεια.

«Θα ήθελα να καλέσω οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε οργάνωση ή οποιονδήποτε στη Μιανμάρ να έρθει και να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας ότι “άνοιξε όλους τους δρόμους για την ξένη βοήθεια”.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) έχουν υποσχεθεί στήριξη, όπως και η Κίνα.

Ήδη μία κινεζική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, η οποία αποτελείται από 37 άτομα, έφτασε στη Μιανμάρ για να συνδράμει στις τρέχουσες προσπάθειες, ανέφερε το κρατικό CCTV.

Η Ινδία έστειλε μια ομάδα διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης στη Μιανμάρ μαζί με επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών S. Jaishankar στο X.

Μια πτήση της ινδικής πολεμικής αεροπορίας που μεταφέρει επείγουσα βοήθεια, από κουβέρτες μέχρι τρόφιμα, βρίσκεται καθ’ οδόν, ανέφερε.

«Η Ινδία αποστέλλει την πρώτη δόση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας για το λαό της Μιανμάρ», έγραψε στο X.

«Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης και μια ιατρική ομάδα συνοδεύουν επίσης αυτή την πτήση», έγραψε ο Jaishankar, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία δεκάδων εργαζομένων των δυνάμεων αντιμετώπισης καταστροφών που φορτώνουν προμήθειες σε ένα αεροπλάνο.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ακολουθήσει περισσότερη βοήθεια», προσέθεσε.

🇮🇳 dispatches first tranche of urgent humanitarian aid for the people of Myanmar. @IAF_MCC C-130 is carrying blankets, tarpaulin, hygiene kits, sleeping bags, solar lamps, food packets and kitchen set. A search & rescue team and medical team is also accompanying this flight.… https://t.co/ONzOsHFSp2 pic.twitter.com/0p3OtTIlj5

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 29, 2025