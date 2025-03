Μιανμάρ: Ο σεισμός απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 334 ατομικές βόμβες, περισσότεροι από 1.000 νεκροί – Η στιγμή που μαίες σώζουν νεογνά

Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Μιανμάρ την Παρασκευή απελευθέρωσε την ενέργεια που ισοδυναμεί με περισσότερες από 300 εκρήξεις ατομικών βομβών, δήλωσε στο CNN, η ηφαιστειολόγος Τζες Φοίνιξ.

«Η δύναμη που απελευθερώνει ένας σεισμός σαν αυτόν αντιστοιχεί σε περίπου 334 ατομικές βόμβες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Φοίνιξ πρόσθεσε ότι η καταστροφή στην Μιανμάρ θα επιδεινωθεί από τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας.

«Αυτό που κανονικά θα ήταν μια δύσκολη κατάσταση γίνεται σχεδόν αδύνατη», είπε.

Η Μιανμάρ ταλανίζεται εδώ και τέσσερα χρόνια από έναν εμφύλιο πόλεμο που πυροδοτήθηκε από ένα αιματηρό και οικονομικά καταστροφικό στρατιωτικό πραξικόπημα, το οποίο οδήγησε τις δυνάμεις της χούντας να μάχονται με ομάδες ανταρτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η σύγκρουση, σε συνδυασμό με τις διακοπές της επικοινωνίας, εμπόδισε τον έξω κόσμο να κατανοήσει τις πραγματικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο σεισμός μέχρι στιγμής.

Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Η αγωνία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα το πρωί του Σαββάτου οι Αρχές της χώρας να κάνει λόγο για 1002 νεκρούς, 2.376 τραυματίες και 30 αγνοούμενους. Ωστόσο, ο αυστηρός έλεγχος των πληροφοριών από τον στρατό της Μιανμάρ και η συνεχιζόμενη εσωτερική αστάθεια από τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας δυσχεραίνουν την ακριβή πληροφόρηση για την καταστροφή.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με μια ομάδα διάσωσης στο Μανταλέι να λέει ότι «ξεθάβουν ανθρώπους με γυμνά χέρια».

Ο σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος που έπληξε την Μιανμάρ εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Μάλιστα, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 10.000. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, οι νεκροί από τα 7,7 Ρίχτερ μπορεί να φτάσουν έως και τους 100.000.

Προσωρινό νοσοκομείο άνοιξε στο αεροδρόμιο Μανταλέι, καθώς οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης καταστράφηκαν από τον σεισμό

Το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ αναφέρει ότι άνοιξε ένα προσωρινό νοσοκομείο και έναν καταυλισμό αρωγής στο αεροδρόμιο του Μανταλέι.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσους ανθρώπους μπορεί να περιθάλψει και να φροντίσει.

Το αεροδρόμιο δεν είναι προς το παρόν λειτουργικό, με τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης να έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του σεισμού, ωστόσο ο στρατός λέει ότι εργάζεται για την επανέναρξη των πτήσεων.

Σε άλλο σημείο, η Airports of Thailand εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι λειτουργίες σε έξι από τα αεροδρόμιά της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Μπανγκόκ, το Τσιάνγκ Μάι, το Χατ Γάι, το Τσιάνγκ Ράι και το Πουκέτ έχουν επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.

Ενδεικτική της έντασης της σεισμικής δόνησης είναι η κατάρρευση κτιρίων εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα της γειτονικής Ταϊλάνδης, ενώ αγνοούνται ακόμη 101, κυρίως εργάτες που παγιδεύτηκαν στα ερείπια του υπό ανέγερση ουρανοξύστη 33 ορόφων που κατέρρευσε.

Περισσότεροι από 400 κάτοικοι της Μπανγκόκ κατασκήνωσαν σε πάρκα της πόλης, φοβούμενοι να περάσουν τη νύχτα στα σπίτια τους.

«Θα κάνουμε τα πάντα, δεν θα παραιτηθούμε από το να σώσουμε ζωές, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ Τσαντχαρτ Σιττιπούντ.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Μπανγκόκ:



Kατεστραμμένο τζαμί στο Μανταλέι, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μιανμάρ.

Την ίδια ώρα καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της χώρας, καθώς οι κάτοικοι των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Μανταλέι και της Γιανγκόν, σύμφωνα με το BBC, από το Σάββατο (29/3) παραμένουν χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, τα δίκτυα επικοινωνίας είναι εκτός λειτουργίας, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποκαταστήσουν τις βασικές υπηρεσίες.

Στο Μανταλέι, οι παγιδευμένοι φωνάζουν ακόμα

Στο Μανταλέι, τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να προσεγγίσουν επτά άτομα που έχουν παγιδευτεί κάτω από ένα πολυώροφο κτίριο.

Ένα άτομο που συμμετέχει στην προσπάθεια λέει ότι διέσωσαν 50 άτομα από αυτό το κτίριο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες από τον σεισμό κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ – που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

«Προσπαθούμε ακόμη να βγάλουμε τους υπόλοιπους παγιδευμένους ανθρώπους, αλλά χρειαζόμαστε μεγάλα μηχανήματα. Εξακολουθούν να φωνάζουν και ακούμε ακόμα τις φωνές τους, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πού βρίσκονται», λέει ο διασώστης.

«Αν μπορέσουμε να έχουμε την υποστήριξη αυτών των μεγάλων μηχανημάτων, μπορούμε να απομακρύνουμε τις ζημιές και στη συνέχεια να βγάλουμε έξω τους παγιδευμένους», προσθέτουν.

Μαίες προσπαθούν να σώσουν νεογέννητα

Δεκάδες βίντεο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού των 7,7 Ρίχτερ έχουν κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες του διαδικτύου να καταγράφουν τις δραματικές στιγμές. Ένα από τα βίντεο αποτυπώνει τη συγκλονιστική σκηνή μέσα στη μονάδα νεογνών ενός νοσοκομείου, την ώρα που η γη σείεται κάτω από τα πόδια τους.

Οι νοσηλευτές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατεύσουν τα νεογέννητα μωρά, τα οποία βρίσκονται στις ειδικές κούνιες τους. Μία από τις νοσηλεύτριες, ενώ κρατά στην αγκαλιά της ένα από τα μωρά, πέφτει στο έδαφος, όσο η συνάδελφός της προσπαθεί να κρατήσει σταθερές τις υπόλοιπες κούνιες. Ωστόσο, λόγω της έντασης του σεισμού, οι κούνιες με ροδάκια μετακινούνται ακανόνιστα σε όλο το δωμάτιο, προκαλώντας πανικό.

Έκκληση από τη στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ για διεθνή βοήθεια

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, απηύθυνε μια σπάνια έκκληση για παγκόσμια βοήθεια.

«Θα ήθελα να καλέσω οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε οργάνωση ή οποιονδήποτε στη Μιανμάρ να έρθει και να βοηθήσει. Σας ευχαριστώ», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας ότι “άνοιξε όλους τους δρόμους για την ξένη βοήθεια”.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) έχουν υποσχεθεί στήριξη, όπως και η Κίνα.

Ήδη μία κινεζική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, η οποία αποτελείται από 37 άτομα, έφτασε στη Μιανμάρ για να συνδράμει στις τρέχουσες προσπάθειες, ανέφερε το κρατικό CCTV.

Η Ινδία έστειλε μια ομάδα διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης στη Μιανμάρ μαζί με επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών S. Jaishankar στο X.

Μια πτήση της ινδικής πολεμικής αεροπορίας που μεταφέρει επείγουσα βοήθεια, από κουβέρτες μέχρι τρόφιμα, βρίσκεται καθ’ οδόν, ανέφερε.

«Η Ινδία αποστέλλει την πρώτη δόση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας για το λαό της Μιανμάρ», έγραψε στο X.

«Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης και μια ιατρική ομάδα συνοδεύουν επίσης αυτή την πτήση», έγραψε ο Jaishankar, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία δεκάδων εργαζομένων των δυνάμεων αντιμετώπισης καταστροφών που φορτώνουν προμήθειες σε ένα αεροπλάνο.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ακολουθήσει περισσότερη βοήθεια», προσέθεσε.

🇮🇳 dispatches first tranche of urgent humanitarian aid for the people of Myanmar. @IAF_MCC C-130 is carrying blankets, tarpaulin, hygiene kits, sleeping bags, solar lamps, food packets and kitchen set. A search & rescue team and medical team is also accompanying this flight.… https://t.co/ONzOsHFSp2 pic.twitter.com/0p3OtTIlj5 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 29, 2025

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι στέλνει 120 έμπειρους διασώστες καθώς και καθώς και γιατρούς και σκύλους έρευνας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μιλήσει με αξιωματούχους στη Μιανμάρ και ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει κάποια μορφή βοήθειας.

Οι μεγάλες γειτονικές χώρες της Μιανμάρ, η Κίνα και η Ινδία, έχουν στείλει ομάδες για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Μια κινεζική ομάδα ήταν η πρώτη διεθνής ομάδα διάσωσης που έφτασε στη χώρα το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι το Νέο Δελχί έχει στείλει μια ομάδα διάσωσης και ιατρικής βοήθειας μαζί με επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.

Εκατόμβη νεκρών

Ο επικεφαλής της χούντας στην Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ παραδέχθηκε ότι αναμένει οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών να αυξηθούν και έκανε έκκληση «σε κάθε χώρα και κάθε οργανισμό» να βοηθήσει τις προσπάθειες για την ανακούφιση των πληγέντων. Αυτή ήταν μία σπάνια κίνηση αφού η χούντα της Μιανμάρ είναι διπλωματικά απομονωμένη και έχει διακόψει τις σχέσεις με την Δύση.

Thousands feared dead after powerful earthquake rocks Thailand and Myanmar — toppling buildings and leaving behind hundreds of miles of destruction https://t.co/DUYBTQpyBv pic.twitter.com/t3ZfSEcV88 — New York Post (@nypost) March 28, 2025

«Υποδομές όπως δρόμοι, γέφυρες και κτίρια επηρεάστηκαν, οδηγώντας σε απώλειες και τραυματισμούς πολιτών. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται επί του παρόντος σε τις πληγείσες περιοχές», ανέφερε η χούντα σε ανακοίνωση που εξέδωσε στα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Ένας κάτοικος από το Μανταλέι της Μιανμάρ αφηγείται τη στιγμή που χτύπησε ο σεισμός στο BBC:

Ήμουν στο μπάνιο όταν χτύπησε ο σεισμός. Το έδαφος έτρεμε βίαια από τη στιγμή που ξεκίνησε – πρέπει να διήρκεσε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ολόκληρο το σπίτι μας κατέρρευσε μπροστά στα μάτια μου. Καθώς ήταν έτοιμο να καταρρεύσει πάνω μου, σκόνταψα και έπεσα, με αποτέλεσμα να προσγειωθώ με το κάτω μέρος της πλάτης μου.

Δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Αργότερα, κατάφερα να φωνάξω καλώντας σε βοήθεια. Ο θείος μου και ο πατέρας μου έφτασαν, και περίπου πέντε ή έξι άλλοι ήρθαν να με σώσουν.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που με τράβηξαν από τα ερείπια, ένας άλλος σεισμός χτύπησε και το κτίριο στο οποίο τρέχαμε κατέρρευσε. Ήμουν τόσο φοβισμένος και πονούσα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να περπατήσω, οπότε ο πατέρας μου με έσυρε και με βοήθησε να μετακινηθώ.

Από τα επτά άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι, δύο θείες διασώθηκαν μαζί μου, εκ των οποίων η μία πέθανε, ενώ η άλλη βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η γιαγιά μου, η θεία μου και οι θείοι μου δεν έχουν βρεθεί ακόμη – είναι ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Οι πιθανότητες επιβίωσής τους είναι μηδέν τοις εκατό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Συνέβη εν ριπή οφθαλμού, ακριβώς μπροστά μου.

«Οι άνθρωποι ουρλιάζουν: “Βοηθήστε με, βοηθήστε με”»

Στη Μιανμάρ, αυτόπτες μάρτυρες και τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Μανταλέι και στις πόλεις Τούνγκου και Αούνγκμπαν. Εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Νάι Πι Τάου. Ωστόσο οι τραυματίες χρειάστηκε να νοσηλευθούν στο προαύλιο του νοσοκομείου καθώς το κτίριο είχε υποστεί ζημιές.

Κάτοικοι σε χωριά γύρω από την Μανταλέι έχουν συγκροτήσει ομάδες διάσωσης για να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους. Ένας από αυτούς μίλησε στο βρετανικό δίκτυο και ζήτησε μηχανήματα για να καταφέρουν να βγάλουν τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

«Ξεθάβουμε ανθρώπους με γυμνά χέρια. Δεν είναι αρκετό για να βγάλουμε τα πτώματα και τους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Οι άνθρωποι ουρλιάζουν: “Βοηθήστε με, βοηθήστε με”. Νιώθω τόσο ανίκανος», είπε ο άνδρας.

Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Διασώστης από την Αμαραπούρα, μια αρχαία πόλη και σήμερα κωμόπολη της Μανταλέι, δήλωσε ότι οι σοροί 30 ανθρώπων ανασύρθηκαν από τις πολυώροφες πολυκατοικίες που κατέρρευσαν. «Δεν έχω ξαναζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Η πόλη μας μοιάζει μία πόλη που έχει καταρρεύσει», τόνισε ο διασώστης. Και πρόσθεσε: «Δεχθήκαμε εκκλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους στο εσωτερικό (σ.σ. παγιδευμένους σε κτίρια), αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε επειδή δεν έχουμε αρκετό ανθρώπινο δυναμικό και μηχανήματα για να απομακρύνουμε τα συντρίμμια. Αλλά δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε».

Ο περιφερειακός διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης, Μοχάμεντ Ρίγιας δήλωσε ότι είναι πιθανόν οι επιπτώσεις του σεισμού να είναι σοβαρές και να οδηγήσουν στο εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων, που θα έχουν ανάγκη από τρόφιμα, στέγη και ιατρική βοήθεια.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η καταστροφή δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή για τη Μιανμάρ. Αφού ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι το 2021, ο στρατός προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία του, αφήνοντας την οικονομία και βασικές υπηρεσίες, όπως την υγειονομική περίθαλψη, υπό διάλυση. Ένοπλες μειονοτικές ομάδες και αντιστασιακές οργανώσεις έχουν καταλάβει παραμεθόριες περιοχές, εκδιώκοντας τις δυνάμεις που πρόσκεινται στη χούντα. Λόγω των συγκρούσεων έχουν εκτοπιστεί περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι και πάνω από το 1/3 του πληθυσμού χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.Η κρατούμενη πρώην ηγέτιδα της Μιανμάρ Αούνγκ Σαν Σου Τσι δεν επηρεάστηκε από τους σεισμούς και παραμένει στη φυλακή στην πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις αρχές της φυλακής στη βιρμανική υπηρεσία του BBC.

Έλληνες που βρίσκονταν στην Ταϊλάνδη περιγράφουν τη στιγμή των φονικών Ρίχτερ

Αυτόπτες μάρτυρες του μεγάλου σεισμού έγιναν αρκετοί Έλληνες που ζουν στην Ταϊλάνδη ή είχαν πάει για διακοπές στη χώρα. Οι ίδιοι τόνισαν στην ΕΡΤ ότι είναι ακόμα σοκαρισμένοι.

«Στην Μπανγκόκ υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή γιατί θα έλεγα πως έχει γίνει βιβλική καταστροφή. Ο κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος, οι κατασκευές δεν τηρούν προδιαγραφές σεισμογενούς χώρας» τόνισε ο Βασίλης Στεργίου, επιχειρηματίας της Ταϊλάνδης.

«Αυτό που είχε τα πιο πολλά θύματα ήταν ένα κτίριο με πολλούς εργάτες, μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Επικρατεί χάος είναι όλοι στον πανικό. Δεν αφήνουν κανέναν να ανέβει στα σπίτια» σημείωσε από πλευράς του ο Κώστας Γεράκης, επιχειρηματίας στα Πουκέτ.

«Στη Μιανμάρ οι καταστροφές από κτίρια και από ό,τι φαίνεται και σε μουσουλμανικά τεμένη είναι έντονες και περιμένουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει» δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, Κωνσταντίνος.

«Ξεκίνησαν εκκενώσεις μαζικές. Ένα κτίριο που εκκενώνεται σημαίνει ότι έχει πάνω από 10.000 κατοίκους μέσα. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο στρατός έχει περιφρουρήσει την ζώνη που επλήγη περισσότερο» σημείωσε ο Στέλιος Νικολής, επιχειρηματίας στην Ταϊλάνδη.

Πολλοί Έλληνες βρέθηκαν στη χώρα για διακοπές και έζησαν τον εφιάλτη. «Σήμερα είχαμε Έλληνες επισκέπτες εδώ πέρα και ήταν φοβισμένοι. Τώρα έχουν γυρίσει στα ξενοδοχεία. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουν να επιστρέψουν πιο γρήγορα στη χώρα» είπε ο Αλέξανδρος Μανωλόπουλος, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου στη Μπανγκόκ.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις υπό τον φόβο πιθανού τσουνάμι, ξεκίνησαν τις προετοιμασίες. «Είπαν στην αρχή ότι υπήρχε φόβος για τσουνάμι. Εμείς ήμασταν έτοιμοι στο ξενοδοχείο και ενημερώσαμε τους επισκέπτες αν ακούσουν σειρήνες ποια είναι τα evacuation routes που πρέπει να ακολουθήσουν» δήλωσε ο Θωμάς Κωνσταντίνου, μάνατζερ σε ξενοδοχείο της Πατόνγκ.