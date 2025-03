Σάλος με ανάρτησή του Έλον Μασκ: Υποσχέθηκε δύο εκατομμύρια δολάρια σε ψηφοφόρους – Διαφθορά καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε με ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι θα δώσει δύο εκατομμύρια δολάρια σε δύο ψηφοφόρους που συμμετείχαν σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας του Ουισκόνσιν, προτού διαγράψει το μήνυμά του και προβεί σε «διευκρινίσεις» για το μήνυμά του που κρίθηκε παράνομο από τους Δημοκρατικούς.

Elon Musk has updated his post with new language apparently after being informed that his previous tweet was evidence that he was committing a state felony.

«Την Κυριακή το βράδυ θα μιλήσω στο Ουισκόνσιν. Η είσοδος θα περιοριστεί σε εκείνους που συμμετείχαν στις εκλογές για το Ανώτατο Δικαστήριο. Θα παραδώσω επίσης προσωπικά δύο επιταγές αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων η κάθε μία για να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο να ψηφίσετε», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην πλατφόρμα Χ.

If Elon Musk’s blatant bribery to voters in Wisconsin for the Supreme Court seat was on the up-and-up, then why did he delete the post?

Seems illegal to me. pic.twitter.com/W3tBnzn9Mt

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 28, 2025