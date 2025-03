ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια ζωών από τους σεισμούς στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη

Το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του, εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη». Το ΥΠΕΞ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και πρόσθεσε:

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την καταστροφή».

Deeply saddened by the loss of life caused by the devastating earthquake that hit #Myanmar and #Thailand.

We extend our heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. Our thoughts are with all those affected by this disaster. pic.twitter.com/ue9N8cR48t

