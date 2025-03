Σεισμός στην Μιανμάρ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα με 144 νεκρούς και 732 τραυματίες – Οι αριθμοί θα αυξηθούν, λέει ο στρατιωτικός ηγέτης

Δραματικές στιγμές ζει η Μιανμάρ, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

Ο στρατιωτικός ηγέτης της χώρας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ έδωσε τον πρώτο επίσημο απολογισμό. Σύμφωνα με αυτόν, 144 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 732 τραυματίστηκαν, ενώ οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν.

Σύμφωνα με τα βίντεο και τα διεθνή ΜΜΕ, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει και αρκετοί είναι οι αγνοούμενοι.

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα από το Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, όπου κατοικούσε ο τελευταίος μονάρχης μέχρι το 1885, όταν οι Βρετανοί ανέλαβαν την κυριαρχία.

Το Μανταλέι είναι μία από τις πόλεις που χτυπήθηκε σφοδρά από τον σεισμό. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μέρος του τοίχου του παλιού συγκροτήματος του παλατιού να έχει υποστεί ζημιές.

The scenes coming out of Myanmar and Thailand are horrific. They were not prepared for an earthquake of this magnitude. pic.twitter.com/vYj0OSFv8e — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 28, 2025

Πολλά κτίρια και παγόδες έχουν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές. Οχήματα έκτακτης ανάγκης και αυτοκίνητα κατοικιών σχηματίζουν ουρές μπροστά από τα τοπικά νοσοκομεία, μεταφέροντας τραυματίες και σορούς.

Σύμφωνα με το BBC διασώστης από το Μανταλέι ανέφερε ότι οι ζημιές εκεί είναι «τεράστιες» και ο αριθμός των θυμάτων είναι «τουλάχιστον εκατοντάδες».

Σε έξι περιοχές έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι εικόνες δείχνουν κτίρια και δρόμους που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μπανγκόκ: 81 αγνοούμενοι στα συντρίμμια εργοταξίου

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες ανάμεσα τους και την Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, 81 εργάτες είναι αγνοούμενοι σε κατάρρευση ενός υπό κατασκευή κτιρίου στην Μπανγκόκ. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, 3 εργάτες έχουν σκοτωθεί.

A strong earthquake rocked Southeast Asia, bringing down a skyscraper under construction in Bangkok and toppling buildings in neighboring Myanmar’s second-largest city Mandalay https://t.co/J5eJXqpou3 pic.twitter.com/ridVn4v5LH — Reuters (@Reuters) March 28, 2025



Σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Υγείας της Ταϊλάνδης Σομσάκ Ταπσουτίν στο εργοτάξιο εργάζονταν 409 άτομα την στιγμή της κατάρρευσης.

Άνοιξαν οι δρόμοι στην πρωτεύουσα

Εκτός από τα κτίρια και οι δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Ναϊπιντάου φωτογραφίες δείχνουν τους δρόμους να έχουν ανοίξει στα δύο.

Πρόβλεψη για χιλιάδες νεκρούς και έκκληση στην διεθνή κοινότητα για βοήθεια

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι με βάση την ανάλυσή του, προβλέπει πιθανώς χιλιάδες νεκρούς από τον σεισμό στη Μιανμάρ

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ μιλώντας στο MRTV απηύθυνε κάλεσμα σε όλη τη διεθνή κοινότητα για βοήθεια, τονίζοντας ότι η χούντα άνοιξε όλες τις οδούς για την είσοδο διεθνούς βοήθειας.

Η κυβερνώσα χούντα της Μιανμάρ απηύθυνε έκκληση για δωρεές αίματος και ιατρικών προμηθειών για βοήθεια σε ανθρώπους που νοσηλεύονται. Ο Ζάου Μιν Τουν, εκπρόσωπος της χούντας, απηύθυνε έκκληση για ιατρικές προμήθειες, μιλώντας σε δελτίο ειδήσεων αργά το βράδυ στην κρατική τηλεόραση. Στο δελτίο ειδήσεων έγινε κάλεσμα για αιμοδοσία λόγω «τόσων πολλών» τραυματιών σε τρία αστικά κέντρα.

Άμεση είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και διεθνών οργανισμών βοήθειας, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να ανακοινώνει ότι ενεργοποίησε το σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ότι το κέντρο επιμελητείας του στο Ντουμπάι έχει κινητοποιηθεί για να προετοιμάσει προμήθειες για τους τραυματίες.

Ο ΠΟΥ θα επικεντρωθεί επίσης στην προμήθεια βασικών φαρμάκων, καθώς η υγειονομική υποδομή της Μιανμάρ ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιές. Λόγω της πρόσφατης εμπειρίας του ΠΟΥ με τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, «ξέρουμε πολύ καλά τι να στείλουμε πρώτα», είπε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Μάργκαρετ Χάρις.

Ο ΠΟΥ έχει ήδη έναν ειδικό τομέα που εργάζεται στην Μιανμάρ, η οποία έχει καταστραφεί από τις μάχες μεταξύ των δυνάμεων των ανταρτών και του στρατού. Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί σε κρίση μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021 με το οποίο ανατράπηκε η κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Η Ζιν Μαρ Αούνγκ , ανώτατη διπλωμάτης της παράλληλης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Μιανμάρ, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι στρατεύματα από πολιτοφυλακές κατά της χούντας, γνωστές ως Δυνάμεις Άμυνας του Λαού, θα παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια. «Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, χρειαζόμαστε ανθρωπιστική και τεχνική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι επικοινωνίες αποτελούν μεγάλη πρόκληση, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών πρόαβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκαν από τη χούντα.