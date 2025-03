Μιανμάρ: Καταστράφηκε εμβληματικός βουδιστικός ναός από τον ισοπεδωτικό σεισμό που έπληξε τη χώρα

Ο καταστροφικός σεισμός στη Μιανμάρ μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή (28/3) προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημιές, αλλά και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές καθώς τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Από την ένταση του σεισμού δεν γλίτωσε και το εμβληματικό μνημείο του βουδιστικού ναού Μαχαμούνι, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας και αποτελεί πολύ σημαντικό τόπο λατρείας για τους βουδιστές.

🙏🏯 Mahamuni Pagoda damaged in 7.9 Mandalay quake 🇲🇲💔

Mahamuni Pagoda, the iconic Mahamuni Buddha Temple in Mandalay, has been reportedly damaged during the magnitude 7.9 earthquake that occurred in Mandalay, Myanmar at 14:20 on March 28.#Earthquake #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/ZFqjUChUTf

— Amazing Yunnan (@Amazing_Yunnan) March 28, 2025