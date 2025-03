Μιανμάρ: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών μετά τον καταστροφικό σεισμό, «κύματα» τραυματιών στα νοσοκομεία – «Δεν ξέρουμε ακόμα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων»

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών συγκλόνισε την Μιανμάρ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια.

Ένα νοσοκομείο 1.000 κλινών στην πρωτεύουσα Νέπιντο θεωρείται «σημείο μαζικών απωλειών», σύμφωνα με το AFP, το οποίο ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα.

A major #hospital in the #Myanmar capital #Naypyidaw is a “mass casualty area” after the country was rocked by a huge #earthquake , an official at the facility told AFP. pic.twitter.com/60F8WombDV



Μεταξύ των θυμάτων είναι 10 άτομα που σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τέμενος στη Μανταλέι την ώρα της προσευχής.

At least 20 people have been killed and more than 200 injured in Myanmar following a powerful earthquake, according to The New York Times, citing a hospital in Mandalay.



Το νοσοκομείο, το οποίο δεν έχει ακόμα κατονομαστεί, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην πρωτεύουσα, όπως σημείωσε το AFP.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας της Μιανμάρ, στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, επισκέφθηκε το νοσοκομείο μετά τον σεισμό.

Ο στρατηγός Ζο Μιν Τουν δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ακόμα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, αλλά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους πληγέντες.

«Δεν ξέρουμε ακόμα τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τα θύματα», είπε χαρακτηριστικά.

Το AFP μετέδωσε εικόνες από τον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, όπου τραυματίες δέχονταν τις πρώτες βοήθειες στους δρόμους, με τους ορούς να κρέμονται από φορεία, ενώ οι συγγενείς προσπαθούσαν να τους παρηγορήσουν.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, αλλά είμαι εξαντλημένος», δήλωσε ένας γιατρός στο AFP.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, «ένα κύμα τραυματιών» κατέφθανε συνεχώς στο νοσοκομείο. Ένα αυτοκίνητο καταπλακώθηκε από βαριά τσιμεντένια συντρίμμια στην είσοδο του κτιρίου.

Ο σεισμός προκάλεσε ζημιές και σε κατοικίες στη Μανταλέι, ενώ η παλιά γέφυρα πάνω από τον ποταμό Ιραουάντι καταστράφηκε.

Ένα μοναστήρι στα σύνορα με την Ταϊλάνδη υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές.

Buddhist monks at the New Masoeyein monastery in #Mandalay survey the remains of a toppled clock tower as their monastery building collapses before them right after the #MyanmarEarthquake .



Η Μιανμάρ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι περιοχές: Σαγκάινγκ, Μανταλέι, Μαγκουέ, Μπάγκο, Νέπιταου και στη βορειοανατολική πολιτεία Σαν.

Μετά τον κύριο σεισμό, μετασεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι και στη βόρεια Ταϊλάνδη, με δρομολόγια του μετρό να αναστέλλονται. Ένα βίντεο δείχνει συρμό σταθμευμένο στην αποβάθρα να ταλαντεύεται έντονα.



Ο υπουργός Άμυνας της Ταϊλάνδης, Phumtham Wechayachai, ανέφερε ότι τουλάχιστον 90 άνθρωποι αγνοούνται και 3 έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί στον χώρο όπου κατέρρευσε ένα υπό κατασκευή πολυώροφο κτίριο στην Μπανγκόκ.

Η δημοτική αρχή της Μπανγκόκ κήρυξε την πόλη σε ζώνη καταστροφής. Στην ευρύτερη περιοχή της Μπανγκόκ ζουν περισσότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων σε πολυώροφες κατοικίες.

Ο ήχος των σειρήνων αντηχούσε σε όλη την κεντρική Μπανγκόκ, ενώ τα οχήματα πλημμύρισαν τους δρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος σε ήδη επιβαρυμένες λεωφόρους.

Ο Fraser Morton, τουρίστας από τη Σκωτία, περιέγραψε στο Associated Press τον πανικό που επικράτησε σε εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ την ώρα του σεισμού. «Ξαφνικά όλο το κτίριο άρχισε να κουνιέται. Αμέσως υπήρξαν κραυγές και μεγάλος πανικός», δήλωσε.

«Στην αρχή άρχισα να περπατάω ήρεμα, αλλά μετά το κτίριο άρχισε να κουνιέται πολύ έντονα. Ναι, υπήρχαν πολλές κραυγές, αρκετός πανικός, άνθρωποι που έτρεχαν ανάποδα στις κυλιόμενες σκάλες, πολλοί τραυματισμοί και θόρυβοι μέσα στο εμπορικό κέντρο».

Ο Paul Vincent βρισκόταν σε ένα μπαρ όταν χτύπησε ο σεισμός. και μίλησε στο AP για την εφιαλτική εμπειρία που βίωσε. «Ξαφνικά όλοι βγήκαν στον δρόμο, οπότε υπήρχαν πολλές κραυγές και πανικός, κάτι που φυσικά έκανε την κατάσταση ακόμη χειρότερη», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν βγήκε και στον δρόμο, είδε ένα πολυώροφο κτίριο να ταλαντεύεται και το νερό μιας πισίνας να πέφτει σαν καταρράκτης στο έδαφος.

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here.

Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6

— Joseph Çiprut (@mindthrust) March 28, 2025