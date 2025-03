Σεισμός 7,7 βαθμών στη Μιανμάρ: Παγιδευμένοι εργάτες στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε και αναφορές για δεκάδες νεκρούς – Συγκλονιστικά βίντεο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στη Μπανγκόκ, τουλάχιστον 43 εργάτες έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια του ουρανοξύστη που βρισκόταν υπό κατασκευή, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε σήμερα το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους και 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το USGS αναφέρει ότι «είναι πιθανό να υπάρξουν πολλά θύματα και εκτεταμένες ζημιές και η καταστροφή είναι πιθανότατα εκτεταμένη», σημειώνοντας ότι είναι πιθανό να υπάρξουν χιλιάδες θάνατοι.

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, την Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στη γειτονική Ταϊλάνδη, προκαλώντας σκηνές πανικού στη Μπανγκόκ.

«Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου», δήλωσε μάρτυρας.

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ταϊλάνδης, ενώ στη Μπανγκόκ έχουν ανασταλεί κάποια δρομολόγια του μετρό.

At the time of the #Earthquake, some people were on the MRT and luckily the swaying moment had already stopped at the station. So, everyone ran out quickly while the station floor was swinging. #Thailand #Bangkok #Myanmar #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/1XlClCWkfH — कृतिका शर्मा (@Kriti_Sanatani) March 28, 2025



Η Ταϊλανδή πρωθυπουργός, Παετονγκτάρν Σιναουάτρα ανακοίνωσε ότι κάλεσε «έκτακτη συνεδρίαση».

Εξάλλου σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην κινεζική επαρχία Γιουνάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την κινεζική σεισμολογική υπηρεσία.

Η κατάσταση στην Μπανγκόκ παραμένει σοβαρή, αλλά δεν έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ανουτίν Σαρνβιρακούλ. Ολες οι πτήσεις από και προς την Μπανγκόκ διεξάγονται κανονικά, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.

Συγκλονιστικά βίντεο

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Μανταλέι δείχνουν κτίρια που κατέρρευσαν, άλλα που έγειραν, ενώ πισίνες σε πολυτελή ξενοδοχεία μετατράπηκαν σε «καταρράκτες», με το νερό να εκτοξεύεται.

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here. Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6 — Joseph Çiprut (@mindthrust) March 28, 2025

Rooftop infinity pool turns into a waterfall during the Bangkok earthquake (shot by my realtor) pic.twitter.com/Li5A5ONCdb — Legal Mindset (@TheLegalMindset) March 28, 2025

🚨A massive 7.7 magnitude earthquake struck Sagaing Region in Myanmar, with its epicenter near YayInnKha village in Sagaing city. The quake was felt strongly in Mandalay city, causing widespread concern.#Myanmar #Thailand#earthquake #Bangkokpic.twitter.com/MgILN3N4Y1 — Brahmin Genes (@Brahmingen) March 28, 2025

Κατέρρευσε γέφυρα

Η Ava bridge, που κατασκευάστηκε πριν από 91 χρόνια στον ποταμό Ιραουάντι , μεταξύ των περιοχών Μάνταλεϊ και Σαγκάινγκ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού που έπληξε τόσο τη Μιανμάρ όσο και την Ταϊλάνδη.

NEW: The Ava Bridge in Myanmar collapsed during the earthquake pic.twitter.com/rOgj8DnYKF — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/otvBZdtkfe — Queen (@QueenSNabila) March 28, 2025

Πολλά θύματα

Μεγάλο νοσοκομείο της Ναϊπιντάου, πρωτεύουσας της Μιανμάρ, έχει δεχθεί «πολλά θύματα» μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το κεντρικό τμήμα της χώρας, δήλωσε αξιωματούχος του νοσοκομείου στο AFP.

A major #hospital in the #Myanmar capital #Naypyidaw is a “mass casualty area” after the country was rocked by a huge #earthquake, an official at the facility told AFP. pic.twitter.com/60F8WombDV — Mizzima News (@MizzimaNews) March 28, 2025



Τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, με πολλούς να σφαδάζουν από τον πόνο και άλλους να κείτονται ακίνητοι με τους συγγενείς τους στο πλευρό τους.

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη μερική κατάρρευση τζαμιού στη Μιανμάρ, σύμφωνα με μαρτυρίες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Προσευχόμασταν όταν άρχισε το τρέμουλο… Τρεις άνθρωποι πέθαναν επί τόπου», είπε ένας μάρτυρας.

Διασώστες δήλωσαν ότι τουλάχιστον 2 άτομα σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ. Δεκάδες εργάτες διασώθηκαν κάτω από τα ερείπια του ουρανοξύστη, πρόσθεσαν.

Η Ινδία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει τη Μιανμάρ

«Η Ινδία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια. Από αυτή την άποψη, ζήτησα από τις αρχές μας να είναι διαθέσιμες», έγραψε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στο δίκτυο X σημειώνοντας ότι «προσεύχεται» για «την ασφάλεια και την υγεία όλων».

Concerned by the situation in the wake of the Earthquake in Myanmar and Thailand. Praying for the safety and wellbeing of everyone. India stands ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked the MEA to remain in touch… — Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2025

Οι μεγάλοι σεισμοί στη Μιανμάρ

Οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Μιανμάρ, όπου από το 1930 ως το 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών κοντά στο ρήγμα της Σαγκάινγκ που διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας από τον βορρά ως τον νότο.

Το 2016 σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε ταρακουνήσει την παλιά πρωτεύουσα Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι και να καταρρεύσουν τοίχοι σε ναούς σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό.

Τον Νοέμβριο του 2012 σεισμός επίσης 6,8 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας -κυρίως στις επαρχιακές περιοχές- και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.