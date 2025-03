Σεισμός στη Μιανμάρ: Βίντεο- σοκ από το αεροδρόμιο του Μανταλέι τη στιγμή που σείεται – Καταστράφηκαν υποδομές του

Συγκλονιστικά βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών χτυπάει τη Μιανμάρ, προκαλώντας πανικό στο διεθνές αεροδρόμιο του Μανταλέι.

Στα πλάνα φαίνονται επιβάτες και προσωπικό να κάθονται στο έδαφος, εξωτερικά του κτιρίου, ενώ το κτίριο σείεται βίαια.

pic.twitter.com/anZ2rVV62C 🚨 Breaking: Chaos at a Myanmar airport moments after the earthquake! People seen running for cover as tremors shake the terminal. ⚠️🌍#Myanmar #earthquake #Bangkok

— The UnderLine (@TheUnderLineIN) March 28, 2025