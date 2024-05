Ρόμπερτ Φίτσο: Δίνει μάχη για την ζωή του – Παραμένει στο χειρουργείο

Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο στην πόλη Μπάνσκα Μπίστριτσα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα standard. sk, ο πρωθυπουργός υπέστη αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Ανώνυμη πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα Pravda, μία από τις σφαίρες χτύπησε τον πρωθυπουργό στην κοιλιακή χώρα και το έντερο. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι ο Φίτσο έχει αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα αλλά οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν την πηγή της αιμορραγίας.

Τα σλοβακικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο πρωθυπουργός δέχθηκε αρκετές σφαίρες αλλά το σοβαρό τραύμα του είναι στην κοιλιακή χώρα.

Νωρίτερα το πρωθυπουργικό γραφείο της Σλοβακίας ανέφερε ότι ο Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται «μεταξύ ζωής και θανάτου».

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

‼️ Robert #Fico was taken to hospital in Banská Bystrica after an assassination attempt pic.twitter.com/4XzmbU8wAJ

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024