Πούτιν: Τερμάτισε τη συμφωνία πλουτωνίου με τις ΗΠΑ – Κλιμακώνεται η ένταση με τον Τραμπ

Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που τερματίζει επισήμως μια συμφωνία για τη διάθεση πλουτωνίου με τις ΗΠΑ, η οποία είχε στόχο να περιορίσει την ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων και είχε ουσιαστικά καταστεί ανενεργή.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο ψυχρότητας στις σχέσεις Πούτιν – Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να εκφράζει αυξανόμενη απογοήτευση για την άρνηση του Ρώσου ηγέτη να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Όπως δήλωσε ο Τραμπ, μια συνάντηση μεταξύ τους, «Θα ήταν χάσιμο χρόνου».

Η Συμφωνία Διαχείρισης και Διάθεσης Πλουτωνίου, που είχε υπογραφεί το 2000 και τροποποιηθεί το 2010, δεσμεύει Μόσχα και Ουάσινγκτον να μειώσουν τα τεράστια αποθέματα πλουτωνίου από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου κατά 34 μετρικούς τόνους η καθεμία και να τα χρησιμοποιήσουν για πυρηνική ενέργεια.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα εξαλείψει το υλικό που θα χρειαζόταν για την παραγωγή περίπου 17.000 πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν είχε ήδη αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συμφωνία το 2016, όταν οι σχέσεις με τον προκάτοχο του Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν αρχίσει να επιδεινώνονται. Ο νόμος που υπέγραψε ο Πούτιν τη Δευτέρα, και ο οποίος είχε εγκριθεί από τη ρωσική Βουλή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποτελεί επίσημη «καταγγελία» της συμφωνίας.

Δυτικοί ηγέτες έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για πυρηνική επίδειξη ισχύος από τότε που έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μερικές ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής, ο Πούτιν έθεσε τις πυρηνικές δυνάμεις σε υψηλή ετοιμότητα, και πέρυσι υπέγραψε διάταγμα που χαμήλωνε το κατώφλι για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Την Κυριακή, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία την τελική δοκιμή ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.