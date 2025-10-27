Πούτιν: Τερμάτισε τη συμφωνία πλουτωνίου με τις ΗΠΑ – Κλιμακώνεται η ένταση με τον Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Πούτιν: Τερμάτισε τη συμφωνία πλουτωνίου με τις ΗΠΑ – Κλιμακώνεται η ένταση με τον Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑΡωσίας φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που τερματίζει επισήμως μια συμφωνία για τη διάθεση πλουτωνίου με τις ΗΠΑ, η οποία είχε στόχο να περιορίσει την ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων και είχε ουσιαστικά καταστεί ανενεργή.

Τραμπ προς Πούτιν: «Τελείωσε τον πόλεμο αντί να δοκιμάζεις πυραύλους» – Η ψυχρή προειδοποίηση προς τον Ρώσο ηγέτη

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο ψυχρότητας στις σχέσεις Πούτιν – Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να εκφράζει αυξανόμενη απογοήτευση για την άρνηση του Ρώσου ηγέτη να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Όπως δήλωσε ο Τραμπ, μια συνάντηση μεταξύ τους, «Θα ήταν χάσιμο χρόνου».

Η Συμφωνία Διαχείρισης και Διάθεσης Πλουτωνίου, που είχε υπογραφεί το 2000 και τροποποιηθεί το 2010, δεσμεύει Μόσχα και Ουάσινγκτον να μειώσουν τα τεράστια αποθέματα πλουτωνίου από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου κατά 34 μετρικούς τόνους η καθεμία και να τα χρησιμοποιήσουν για πυρηνική ενέργεια.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα εξαλείψει το υλικό που θα χρειαζόταν για την παραγωγή περίπου 17.000 πυρηνικών όπλων.

Ο Πούτιν είχε ήδη αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συμφωνία το 2016, όταν οι σχέσεις με τον προκάτοχο του Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα, είχαν αρχίσει να επιδεινώνονται. Ο νόμος που υπέγραψε ο Πούτιν τη Δευτέρα, και ο οποίος είχε εγκριθεί από τη ρωσική Βουλή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποτελεί επίσημη «καταγγελία» της συμφωνίας.

Δυτικοί ηγέτες έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για πυρηνική επίδειξη ισχύος από τότε που έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μερικές ημέρες μετά την έναρξη της εισβολής, ο Πούτιν έθεσε τις πυρηνικές δυνάμεις σε υψηλή ετοιμότητα, και πέρυσι υπέγραψε διάταγμα που χαμήλωνε το κατώφλι για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Την Κυριακή, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία την τελική δοκιμή ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «βραχιολάκι» μείωσε 65% το χρόνο αναμονής στα Επείγοντα

Ύπνος: Πρέπει να φοράμε τις κάλτσες μας για να κοιμηθούμε καλύτερα; Τι απαντούν οι ειδικοί του Κλίβελαντ

Τσιάρας: Ζήτησε την ενεργοποίηση όλων των ευρωπαϊκών μηχανισμών για στήριξη της κτηνοτροφίας

Παπαθανάσης: Στα σκαριά νέο πρόγραμμα ακινήτων με ενεργειακή αναβάθμιση και μεγαλύτερο ποσοστό ανακαίνισης – Τα κριτήρια πο...

Άνδρας πέρασε οκτώ μέρες μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε μια τρομακτική αποστολή προς το «κέντρο της Γης»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άδεια ποτήρια στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:24 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Τζαμάικα: Εντολές εκκένωσης πολλών περιοχών μετά την αναβάθμιση του τυφώνα Melissa – Είναι ο ισχυρότερος στην Γη για το 2025

Εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης, παραλιακών, αλλά και πιο ορεινών περιοχών έδωσε η κυβέρνηση στ...
21:05 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: Η συμφωνία για τα Eurofighter «ανοίγει τον δρόμο για κοινά έργα στην Άμυνα» – Στάρμερ: «Είναι πραγματικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, υπέγραψαν συμφωνία συνε...
20:50 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μελάνια Τραμπ: Εκφράζει ανησυχίες για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου – «Δεν είναι δικό μου έργο»

Η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να κρατά αποστάσεις από την εκτεταμένη ανακαίνιση της Ανατολικής Πτέρ...
20:14 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ιταλία: Με «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν φέτος οι αντάρτες «Παρτιζάνοι» την 28η Οκτωβρίου

Με ελληνικό δείπνο και «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν οι Ιταλοί αντάρτες Παρτιζάνοι την...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς