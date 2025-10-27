Πρόκληση: Τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στη Ρόδο παραμονή της 28ης Οκτωβρίου – Αναχαιτίσεις από ελληνικά F-16

Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από τη συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας στη Σμύρνη στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε – προκλητικά σήμερα – σε 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με την Ελλάδα να απαντά.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία προκαλεί και σε κάθε ευκαιρία υπενθυμίζει εμφατικά ότι το αφήγημα περί «γαλάζιας πατρίδας» και συγκυριαρχίας στο Αιγαίο όχι μόνο δεν τα έχει εγκαταλείψει αλλά είναι αυτοσκοπός της εξωτερικής και αμυντικής της πολιτικής.

Το πρωί ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 προχώρησε σε 2 παραβιάσεις του ΕΕΧ ανατολικά της Ρόδου.

Παράλληλα, το ίδιο αεροσκάφος μαζί με 3 τουρκικά drones AKINCI προχώρησαν σε συνολικά 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών, οι 4 από τα drones.