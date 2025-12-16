Πολωνία: Απετράπη σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Συνελήφθη φοιτητής που ήθελε να ενταχθεί στον ISIS

Σύνοψη από το

  • Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν φοιτητή που θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία «μαζικής επίθεσης» κατά χριστουγεννιάτικης αγοράς.
  • Ο φοιτητής, Ματέους Β., σχεδίαζε να διαπράξει επίθεση με εκρηκτικά και να ενταχθεί σε τρομοκρατική οργάνωση, με στόχο να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος.
  • Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης» και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τριών μηνών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πολωνία: Απετράπη σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Συνελήφθη φοιτητής που ήθελε να ενταχθεί στον ISIS
Φωτογραφία: Reuters

Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν και κρατούν φοιτητή που θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία «μαζικής επίθεσης» κατά χριστουγεννιάτικης αγοράς, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ειδικών υπηρεσιών ασφαλείας της Πολωνίας.

Ο Ματέους Β., φοιτητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, ήθελε να διαπράξει επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών και σχεδίαζε να ενταχθεί σε τρομοκρατική οργάνωση, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

«Στόχος του εγκλήματος ήταν να τρομοκρατήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος. Κατά την διάρκεια της έρευνας, πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας κατέσχεσαν αρχεία δεδομένων και αντικείμενα σχετιζόμενα το ισλάμ», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η εισαγγελία απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για «προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης η οποία μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων».

«Επίσης, έκανε ενέργειες για να έλθει σε επαφή με τρομοκρατική οργάνωση, και για να εξασφαλίσει την υποστήριξή της στην διάπραξη της επίθεσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τριών μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

08:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

06:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

06:47 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

