Ουκρανία: Η Ευρώπη συστήνει διεθνή επιτροπή για αποζημιώσεις από τη Ρωσία – Την Πέμπτη διάσκεψη της ΕΕ στη Χάγη

  • Υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεδριάζουν σήμερα στη Χάγη για να εγκρίνουν τη δημιουργία διεθνούς οργανισμού, αρμόδιου να αποφασίζει για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβάλει η Ρωσία για τις ζημιές στην Ουκρανία.
  • Η «Διεθνής Επιτροπή Αξιώσεων για την Ουκρανία» θα εξετάζει και θα αποφασίζει για την παροχή αποζημιώσεων, ενσωματώνοντας στοιχεία από το «Μητρώο Ζημιών» όπου έχουν κατατεθεί 80.000 αιτήσεις.
  • Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ταμείου αποζημιώσεων, όμως εκκρεμεί το ζήτημα της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με το Βέλγιο να εκφράζει έντονη διαφωνία.
Φωτογραφία: Reuters

Υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεδριάζουν σήμερα για να εγκρίνουν τη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού με έδρα τη Χάγη, αρμόδιου να αποφασίζει για τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβάλει η Ρωσία για τις ζημιές που προκάλεσε η εισβολή της στην Ουκρανία και για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Η «Διεθνής Επιτροπή Αξιώσεων για την Ουκρανία» θα εξετάζει και θα αποφασίζει για την παροχή αποζημιώσεων, αλλά και για το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί, ενσωματώνοντας τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το «Μητρώο Ζημιών» στο οποίο έχουν κατατεθεί ήδη περίπου 80.000 αιτήσεις αποζημίωσης από άτομα, δημόσιους φορείς ή οργανισμούς.

Η σύσταση αυτού του οργανισμού αναμένεται να εγκριθεί στη διάρκεια διάσκεψης που φιλοξενείται από την Ολλανδία και πραγματοποιείται σήμερα στη Χάγη, με τη συμμετοχή δεκάδων Ευρωπαίων αξιωματούχων, ανάμεσά τους ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Ο νέος οργανισμός θα έχει την έδρα του στη Χάγη, επεσήμανε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ βαν Βιλ, ενώ υπογράμμισε τη σημασία να δοθούν αποζημιώσεις στους Ουκρανούς.

«Χωρίς λογοδοσία δεν μπορεί να επιλυθεί εντελώς μια σύγκρουση. Και μέρος αυτής της λογοδοσίας είναι η καταβολή αποζημιώσεων για όσα έχουν κάνει. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα συστήνοντας μια επιτροπή διεκδικήσεων και υπογράφοντας μια συνθήκη για αυτό», σημείωσε ο βαν Βιλ.

Τον μηχανισμό των αποζημιώσεων θα συντονίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, με έδρα το Στρασβούργο, στο οποίο συμμετέχουν 46 χώρες και έχει αποστολή να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ήπειρο.

Η Ρωσία αποκλείστηκε από αυτό τον Μάρτιο του 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία ενός ταμείου αποζημιώσεων, όμως η λειτουργία του δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, κυρίως επειδή εκκρεμεί το ζήτημα της πιθανής χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει την υποστήριξη πολλών χωρών της ΕΕ, όμως προσκρούει στην έντονη διαφωνία του Βελγίου, όπου έχει την έδρα του το αποθετήριο Euroclear. Εκεί κρατείται η πλειονότητα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και το Βέλγιο ανησυχεί για το ενδεχόμενο νομικών προσφυγών αν αυτά χρησιμοποιηθούν.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν για το θέμα στη σύνοδο κορυφής που θα ξεκινήσει την Πέμπτη.

Οι συζητήσεις για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία γίνονται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ».

Έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών στο Βερολίνο σημειώθηκαν «πραγματικές πρόοδοι», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

«Οι συζητήσεις για την ευθύνη, την αποζημίωση και την ανοικοδόμηση πρέπει να αποτελέσουν μέρος των ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, κατά την άφιξή του στη σύνοδο στη Χάγη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

