Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στην Υπερδνειστερία – Βομβαρδισμοί σε παλιό αεροδρόμιο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Υπερδνειστερία, το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, τη στιγμή που επικρατούν έντονοι φόβοι για γενίκευση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και στη φιλορωσική αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, την Παρασκευή το βράδυ σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις σε παλιό αεροδρόμιο στο χωριό Βορόνκοβο, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Δεν υπήρξε αναφορά για θύματα.

⭕️🇲🇩 #Moldova : Pro 🇷🇺 #Russia sources claim that drones dropped explosives devices near village of Voronkovo ​​in the Rybnitsa region of #Transnistria , near the border with #Ukraine ! pic.twitter.com/zOI2QUXxTD

Όπως ανακοίνωσε το “υπουργείο Εσωτερικών” της Υπερδνειστερίας στο Telegram, “κοντά στο χωριό Βορόνκοβο στην περιοχή Ριμπνίτσα, στο σημείο του παλιού αεροδρομίου, σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις. Το βράδυ της 6ης Μαΐου, περίπου στις 21:40, δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί ερρίφθησαν από drone. Μία ώρα αργότερα η επίθεση επαναλήφθηκε”.

Να σημειωθεί ότι το χωριό Βορόνκοβο βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

In #Transnistria the Russian masters must have told them to keep up the false-flag propaganda.

It’s claimed that overnight, 6-7km from the border with #Ukraine, there were “several explosions” in the Rybnitsa region.

Authorities have released these photos as “proof” pic.twitter.com/mJiw5wUB7x

— Tim White (@TWMCLtd) May 7, 2022