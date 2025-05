Παναχί: Επέστρεψε στην Τεχεράνη ο βραβευθείς με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτης – Η υποδοχή των υποστηρικτών του

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί έγινε δεκτός από τους υποστηρικτές του στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης, στο Ιράν, χωρίς να συναντήσει προβλήματα από τις αρχές της χώρας, μετά την βράβευσή του το Σάββατο με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Αφού επί χρόνια του απαγορευόταν να φύγει από το Ιράν, γύριζε παράνομα ταινίες, πέρασε καιρό στην φυλακή, ο Τζαφάρ Παναχί απέσπασε μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις του παγκόσμιου σινεμά για την τελευταία του ταινία «Ενα Απλό Ατύχημα».

Ο Ιρανός σκηνοθέτης έφθασε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί και έγινε δεκτός με επευφημίες κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο και στον χώρο παραλαβής των αποσκευών, σύμφωνα με τα βίντεο που αναρτήθηκαν από το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Dadban.

Το σύνθημα «Γυναίκα. Ζωή. Ελευθερία!», το σλόγκαν του κινήματος διαμαρτυρίας 2022-2023 ακούστηκε σε ένα από τα βίντεο.

Jafar Panahi returning to Tehran after winning the Palme d’Or.

I have a thousand times more respect for the likes of Panahi who make critiques but return to Iran, than the people who are all talk but haven’t stepped foot inside for decades.pic.twitter.com/tjyNevbqC2

— Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) May 26, 2025