Φεστιβάλ Καννών: Ο Ιρανός Τζαφάρ Παναχί απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Ένα απλό ατύχημα»

Ο Ιρανός σκηνοθέτης και αντιφρονών Τζαφάρ Παναχί κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία «Ένα απλό ατύχημα», που γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα.

Ο 64χρονος δημιουργός κατάφερε να πάει στις Κάννες, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, και να παραλάβει το βραβείο από την πρόεδρο της κριτικής επιτροπής Ζιλιέτ Μπινός. Ο Παναχί, που έχει συλληφθεί πολλές φορές με αφορμή τις ταινίες του, είχε βρεθεί για τελευταία φορά στις Κάννες το 2003, όταν η ταινία «Πορφυρός Χρυσός» προβλήθηκε στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα».

«Το σημαντικότερο, είναι η ελευθερία της χώρας μας», είπε ο σκηνοθέτης, απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του. «Νομίζω ότι είναι η στιγμή για να ζητήσω από όλους τους ανθρώπους, όλους τους Ιρανούς, παντού στον κόσμο, στο Ιράν ή στον υπόλοιπο κόσμο, να ζητήσω ένα πράγμα: ας βάλουμε στην άκρη όλα τα προβλήματα, όλες τις διαφορές μας, το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι η χώρα μας και η ελευθερία της», είπε.

Η ταινία του, ένα θρίλερ που επικεντρώνεται στο δίλημμα πρώην κρατουμένων οι οποίοι μπαίνουν στον πειρασμό να εκδικηθούν τον βασανιστή τους, είναι ταυτόχρονα μια μελέτη για τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση απέναντι στην αυθαιρεσία.

Jafar Panahi’s IT WAS JUST AN ACCIDENT has won the Palme d’Or at #Cannes2025. pic.twitter.com/rQ6RA6KcSv

— NEON (@neonrated) May 24, 2025