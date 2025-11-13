Πακιστάν: Οι επιθέσεις αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκαν από Αφγανούς, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών

Πακιστάν: Οι επιθέσεις αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκαν από Αφγανούς, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών
Αφγανοί υπήκοοι πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις αυτοκτονίας στο Πακιστάν αυτή την εβδομάδα, περιλαμβανομένης μίας στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, δήλωσε σήμερα ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί.

Αμφότεροι οι βομβιστές που εμπλέκονται στις επιθέσεις ταυτοποιήθηκαν ως Αφγανοί, είπε ο υπουργός στο κοινοβούλιο στη διάρκεια συνεδρίασής του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την Καμπούλ.

Ο Νακβί αναφερόταν στην επίθεση κατά την οποία βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε προχθές Τρίτη κοντά σε αστυνομική περίπολο έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας 27.

Τη Δευτέρα, ένας άλλος βομβιστής έπεσε με το παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημά του στην κεντρική πύλη στρατιωτικής σχολής στην περιοχή του Νοτίου Ουαζιριστάν, κοντά στο αφγανικό σύνορο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Η έφοδος ενόπλων στη σχολή, την οποία διοικεί ο στρατός αλλά σε αυτήν εκπαιδεύονται πολίτες, πυροδότησε συγκρούσεις με Πακιστανούς στρατιώτες που συνεχίστηκαν για πάνω από 24 ώρες μέχρι που σκοτώθηκαν όλοι οι δράστες.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συγκρούστηκαν στα μέσα Οκτωβρίου με ασυνήθιστη ένταση, κυρίως κατά μήκος των συνόρων τους. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων περίπου 50 Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

