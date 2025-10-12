Σοβαρά μεθοριακά επεισόδια με δεκάδες νεκρούς μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν – Έκλεισαν τα σύνορα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σοβαρά μεθοριακά επεισόδια με δεκάδες νεκρούς μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν – Έκλεισαν τα σύνορα

Έκλεισαν σήμερα τα συνοριακά περάσματα ανάμεσα στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, καθώς οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί το τελευταίο 24ωρο σε σειρά ενόπλων επεισοδίων με την κάθε πλευρά να ισχυρίζεται ότι έχει επιφέρει σοβαρά πλήγματα με πολλούς νεκρούς στην άλλη.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκε απότομα μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ από τους Ταλιμπάν να αναλάβουν δράση κατά των μαχητών τους που έχουν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν.

Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεκάδες μαχητές σκοτώθηκαν σε ολονύκτιες συνοριακές συγκρούσεις. Πρόκειται για τις πιο σοβαρές μάχες μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών από τότε που οι Ταλιμπάν ανέβηκαν στην εξουσία στην Καμπούλ.

Ο στρατός του Πακιστάν δήλωσε ότι 23 στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις. Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι εννέα από την πλευρά τους σκοτώθηκαν. Το Πακιστάν λέει ότι οι Αφγανοί μαχητές  δρουν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Κάθε πλευρά δήλωσε ότι προκάλεσε πολύ μεγαλύτερες απώλειες στην άλλη πλευρά, χωρίς να παρέχει αποδείξεις. Το Πακιστάν δήλωσε ότι σκότωσε περισσότερους από 200 Αφγανούς Ταλιμπάν και συμμάχους μαχητές, ενώ το Αφγανιστάν δήλωσε ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία.


Την Πέμπτη, το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και σε μια αγορά στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας και τους Ταλιμπάν, προκαλώντας αντίποινα από τους Ταλιμπάν. Το Πακιστάν δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως τις αεροπορικές επιδρομές.

Αφγανικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον πακιστανικών συνοριακών φυλακίων αργά το Σάββατο. Το Πακιστάν δήλωσε ότι απάντησε με πυρά όπλων και πυροβολικού.  Και τα δύο κράτη ισχυρίστηκαν ότι κατέστρεψαν συνοριακούς σταθμούς της άλλης πλευράς. Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας κοινοποίησαν βίντεο, το οποίο, όπως είπαν, έδειχνε αφγανικές θέσεις να πλήττονται.

Οι ανταλλαγές είχαν ως επί το πλείστον τελειώσει το πρωί της Κυριακής, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Αλλά στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν, τα διαλείποντα πυρά συνεχίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους.

Έκλεισαν τα σύνορα

Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι το Πακιστάν έκλεισε τα περάσματα κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών, τα οποία φτάνουν τα 2.600 χιλιόμετρα.  Πάντως τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών είναι αμφισβητούμενα από την εποχή της αποικιοκρατίας, όταν η Βρετανία χάραξε την λεγόμενη  γραμμή Ντουράντ, το 1893.

Τα δύο κύρια συνοριακά περάσματα με το Αφγανιστάν, στο Τόρκαμ και στο Τσαμάν, και τουλάχιστον τρία δευτερεύοντα περάσματα, στο Χαρλάτσι, στο Ανγκούρ Άντα και στο Γκουλάμ Χαν, έκλεισαν την Κυριακή, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές συνέπεσαν με μια σπάνια επίσκεψη στην Ινδία ενός ηγέτη των Ταλιμπάν, του υπουργού Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτάκι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση της Ινδίας την Παρασκευή για αναβάθμιση των σχέσεων. Η Ινδία είναι μακροχρόνιος αντίπαλος του Πακιστάν, με το ταξίδι να προκαλεί ανησυχία στο Ισλαμαμπάντ.

Στους 58 οι νεκροί

Οι αφγανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες και έχουν προσωρινά καταλάβει περισσότερες από 20 πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αντίποινα, πακιστανικών επιθέσεων κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ, είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Εννέα Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης στις συγκρούσεις, είπε ο εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους αριθμούς. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

 

Ο Μουτζαχίντ ανέφερε πως οι εχθροπραξίες σταμάτησαν έπειτα από αίτημα του Κατάρ και ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε αμυντική θέση, αν και υποστήριξε πως οι πακιστανικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν κάλεσαν το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ο Μουτζαχίντ υποστήριξε πως πυρήνες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν επιχειρούν από το Πακιστάν με τη στήριξη στοιχείων του πακιστανικού στρατού. Ανέφερε πως αρκετές επιθέσεις εναντίον Αφγανών αξιωματούχων, θρησκευτικών προσώπων και ξένων αποστολών είχαν σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί από την πακιστανική επικράτεια.

Ο Μουτζαχίντ κατηγόρησε επιπλέον το Πακιστάν πως διασπείρει ψευδείς πληροφορίες εσκεμμένα και κλιμακώνει την ένταση μέσω βομβαρδισμών στα σύνορα και παραβιάσεων του εναέριου χώρου.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν προειδοποίησε πως το Αφγανιστάν θα απαντήσει σε περαιτέρω επιθέσεις και διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την κυριαρχία του.  Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Πακιστάν ότι οι Ταλιμπάν προσφέρουν καταφύγιο σε ισλαμιστές μαχητές της οργάνωσης Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν.

 

Το Πακιστάν υπόσχεται «σθεναρή» απάντηση

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε σήμερα μια «σθεναρή απάντηση» στις επιχειρήσεις –αντίποινα του Αφγανιστάν εναντίον των δυνάμεών του τη νύχτα στα κοινά τους σύνορα.

Χθες βράδυ, το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως διεξήγαγε «με επιτυχία» μια ένοπλη επιχείρηση «αντιποίνων» σε βάρος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας «ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικά πλήγματα στην αφγανική επικράτεια από τον πακιστανικό στρατό».

«Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην άμυνα του Πακιστάν και κάθε πρόκληση θα ακολουθηθεί από μια σθεναρή και αποτελεσματική απάντηση», προειδοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την Καμπούλ ότι φιλοξενεί «τρομοκρατικά στοιχεία».

«Το Αφγανιστάν παίζει με τη φωτιά και το αίμα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα των Ταλιμπάν  θα λάβει «όπως η Ινδία, μια συντριπτική απάντηση προκειμένου να μην τολμήσει πλέον να ρίξει ούτε καν ένα εχθρικό βλέμμα στο Πακιστάν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά – Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:41 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Πιέζει η Χαμάς για την απελευθέρωση ηγετικών φυσιογνωμιών του παλαιστινιακού κινήματος – Νέες δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της “τελείωσαν τις προετοιμασίες” για την απελευθέρωση των...
18:46 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ζελένσκι: Ζήτησε αντιαεροπορικά όπλα από Τραμπ και Μακρόν – Οι δύο τηλεφωνικές συνομιλίες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερ...
17:16 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων αναφέρουν Χαμάς και Ισραήλ – Ποιοι έχουν προσκληθεί στη «Σύνοδο Ειρήνης»

Η Χαμάς και το Γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου στο Ισραήλ, με χωριστές ανακοινώσεις έκαναν...
17:15 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε μαζικούς πυροβολισμούς στη Ν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης