Σοβαρά μεθοριακά επεισόδια με δεκάδες νεκρούς μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν – Έκλεισαν τα σύνορα

Έκλεισαν σήμερα τα συνοριακά περάσματα ανάμεσα στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, καθώς οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί το τελευταίο 24ωρο σε σειρά ενόπλων επεισοδίων με την κάθε πλευρά να ισχυρίζεται ότι έχει επιφέρει σοβαρά πλήγματα με πολλούς νεκρούς στην άλλη.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκε απότομα μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ από τους Ταλιμπάν να αναλάβουν δράση κατά των μαχητών τους που έχουν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν.

Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεκάδες μαχητές σκοτώθηκαν σε ολονύκτιες συνοριακές συγκρούσεις. Πρόκειται για τις πιο σοβαρές μάχες μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών από τότε που οι Ταλιμπάν ανέβηκαν στην εξουσία στην Καμπούλ.

Ο στρατός του Πακιστάν δήλωσε ότι 23 στρατιώτες του σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις. Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι εννέα από την πλευρά τους σκοτώθηκαν. Το Πακιστάν λέει ότι οι Αφγανοί μαχητές δρουν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Κάθε πλευρά δήλωσε ότι προκάλεσε πολύ μεγαλύτερες απώλειες στην άλλη πλευρά, χωρίς να παρέχει αποδείξεις. Το Πακιστάν δήλωσε ότι σκότωσε περισσότερους από 200 Αφγανούς Ταλιμπάν και συμμάχους μαχητές, ενώ το Αφγανιστάν δήλωσε ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία.

🇵🇰🚨

Message from Afghan defense forces to Pakistan: We only fought you with 10% of our strength, & you fled from your outposts.

If you dare violate Afghanistan’s territory again, we will use 100% of our power against you. pic.twitter.com/YWdp8MdSwV — Afghanistan Defense (@AFGDefense) October 12, 2025



Την Πέμπτη, το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και σε μια αγορά στο ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας και τους Ταλιμπάν, προκαλώντας αντίποινα από τους Ταλιμπάν. Το Πακιστάν δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως τις αεροπορικές επιδρομές.

Αφγανικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον πακιστανικών συνοριακών φυλακίων αργά το Σάββατο. Το Πακιστάν δήλωσε ότι απάντησε με πυρά όπλων και πυροβολικού. Και τα δύο κράτη ισχυρίστηκαν ότι κατέστρεψαν συνοριακούς σταθμούς της άλλης πλευράς. Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας κοινοποίησαν βίντεο, το οποίο, όπως είπαν, έδειχνε αφγανικές θέσεις να πλήττονται.

Οι ανταλλαγές είχαν ως επί το πλείστον τελειώσει το πρωί της Κυριακής, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Αλλά στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν, τα διαλείποντα πυρά συνεχίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους.

The Afghan Air Force strikes on Pakistani military posts.

afghanistan zindabad.

الله أكبر pic.twitter.com/v4y2JEKucF — فــراهی مبـــــارزMubariZ☔🎤 (@Khplwakmubariz) October 12, 2025

Έκλεισαν τα σύνορα

Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή ότι το Πακιστάν έκλεισε τα περάσματα κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών, τα οποία φτάνουν τα 2.600 χιλιόμετρα. Πάντως τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών είναι αμφισβητούμενα από την εποχή της αποικιοκρατίας, όταν η Βρετανία χάραξε την λεγόμενη γραμμή Ντουράντ, το 1893.

Τα δύο κύρια συνοριακά περάσματα με το Αφγανιστάν, στο Τόρκαμ και στο Τσαμάν, και τουλάχιστον τρία δευτερεύοντα περάσματα, στο Χαρλάτσι, στο Ανγκούρ Άντα και στο Γκουλάμ Χαν, έκλεισαν την Κυριακή, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές συνέπεσαν με μια σπάνια επίσκεψη στην Ινδία ενός ηγέτη των Ταλιμπάν, του υπουργού Εξωτερικών Αμίρ Χαν Μουτάκι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση της Ινδίας την Παρασκευή για αναβάθμιση των σχέσεων. Η Ινδία είναι μακροχρόνιος αντίπαλος του Πακιστάν, με το ταξίδι να προκαλεί ανησυχία στο Ισλαμαμπάντ.

Στους 58 οι νεκροί

Οι αφγανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες και έχουν προσωρινά καταλάβει περισσότερες από 20 πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αντίποινα, πακιστανικών επιθέσεων κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ, είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Εννέα Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης στις συγκρούσεις, είπε ο εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους αριθμούς. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

While @iihtishamm along with entire #Pakistan state machinery is trying to create a false narrative about Afghanistan requesting ceasefire, at least two dozen #PakArmy soldiers have been kept hostage (Photo below) by #Taliban. Video of abandoned Pak posts also attached below. pic.twitter.com/VmhsGXx9vH — Nepal Correspondence (@NepCorres) October 12, 2025

Ο Μουτζαχίντ ανέφερε πως οι εχθροπραξίες σταμάτησαν έπειτα από αίτημα του Κατάρ και ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε αμυντική θέση, αν και υποστήριξε πως οι πακιστανικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν κάλεσαν το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ο Μουτζαχίντ υποστήριξε πως πυρήνες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν επιχειρούν από το Πακιστάν με τη στήριξη στοιχείων του πακιστανικού στρατού. Ανέφερε πως αρκετές επιθέσεις εναντίον Αφγανών αξιωματούχων, θρησκευτικών προσώπων και ξένων αποστολών είχαν σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί από την πακιστανική επικράτεια.

Ο Μουτζαχίντ κατηγόρησε επιπλέον το Πακιστάν πως διασπείρει ψευδείς πληροφορίες εσκεμμένα και κλιμακώνει την ένταση μέσω βομβαρδισμών στα σύνορα και παραβιάσεων του εναέριου χώρου.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν προειδοποίησε πως το Αφγανιστάν θα απαντήσει σε περαιτέρω επιθέσεις και διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την κυριαρχία του. Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Πακιστάν ότι οι Ταλιμπάν προσφέρουν καταφύγιο σε ισλαμιστές μαχητές της οργάνωσης Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν.

🚨 ASIM MUNIR STRIKE FAILS!! TTP retaliates, killing 100+ Pakistani soldiers. The Taliban special unit enters the Pakistan border. #Afghanistan #Pakistan pic.twitter.com/kOARv0xWbR — Khallkiie (@_iamkiki09) October 11, 2025

Το Πακιστάν υπόσχεται «σθεναρή» απάντηση

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε σήμερα μια «σθεναρή απάντηση» στις επιχειρήσεις –αντίποινα του Αφγανιστάν εναντίον των δυνάμεών του τη νύχτα στα κοινά τους σύνορα.

Χθες βράδυ, το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως διεξήγαγε «με επιτυχία» μια ένοπλη επιχείρηση «αντιποίνων» σε βάρος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας «ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικά πλήγματα στην αφγανική επικράτεια από τον πακιστανικό στρατό».

«Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην άμυνα του Πακιστάν και κάθε πρόκληση θα ακολουθηθεί από μια σθεναρή και αποτελεσματική απάντηση», προειδοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την Καμπούλ ότι φιλοξενεί «τρομοκρατικά στοιχεία».

«Το Αφγανιστάν παίζει με τη φωτιά και το αίμα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα των Ταλιμπάν θα λάβει «όπως η Ινδία, μια συντριπτική απάντηση προκειμένου να μην τολμήσει πλέον να ρίξει ούτε καν ένα εχθρικό βλέμμα στο Πακιστάν».