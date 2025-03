Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν ενεργειακές υποδομές στην Οδησσό

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα ενεργειακές υποδομές να υποστούν ζημιές και τρία σπίτια να τυλιχθούν στις φλόγες, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (6/3) ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.

«Στα περίχωρα της Οδησσού, τρία σπίτια φλέγονται και ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές», αναφέρει ο Κίπερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

