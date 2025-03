Ισπανία: Εικόνες καταστροφής από καταρρακτώδεις βροχές – Τέσσερις μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την Πέμπτη (6/3) εκτεταμένες πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία, όπου αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από ορμητικούς χείμαρρους, εκκενώθηκαν σχολεία και αποκλείστηκαν δρόμοι, τέσσερις μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 220 ανθρώπους.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) εξέδωσε προειδοποιήσεις για περιοχές της Μούρθιας, της Βαλένθιας και της Καταλονίας, ενώ οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Οι Ισπανοί δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη το σοκ από τις φονικές πλημμύρες της περασμένης χρονιάς, τη χειρότερη φυσική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα. Πολλοί κατηγορούν την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές ότι καθυστέρησαν πολύ να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για τον κίνδυνο που διέτρεχαν.

Σε εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο La 7 καταγράφεται η στιγμή που ένα αυτοκίνητο παρασύρεται σε ποτάμι στη Μούρθια. Μια γυναίκα διασώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ψαράδων, αναφέρει το ρεπορτάζ. Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε με τρακτέρ από το πλημμυρισμένο χωράφι του, σύμφωνα με το δίκτυο La Sexta.

Floods in #Lorca, Spain! This is how the streets of the city are after the heavy rains of the last hours. pic.twitter.com/hVrYMnJYyV

— Meteoredcom (@meteoredcom) March 6, 2025