Ουκρανία: Πώς απέρριψε την πρόταση Πούτιν για συνάντηση με τον Ζελένσκι – Οι όροι και οι απειλές του Ρώσου προέδρου

Μόλις δύο ώρες έμεινε ζωντανή η αιφνιδιαστική «πρόσκληση» του Βλαντίμιρ Πούτιν στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στην Μόσχα για συνομιλίες, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ των δύο χωρών. Ο τρόπος που διατυπώθηκε η πρόταση την έκανε θνησιγενή και η απάντηση του Κιέβου, που την χαρακτήρισε απαράδεκτη, ήταν η χαριστική της βολή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να τερματιστεί με μια συμφωνία, αν επικρατούσε η κοινή λογική και ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, αλλά προειδοποίησε ότι αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πρέπει να επιλυθεί στρατιωτικά.

Έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξη Τύπου μετά την επίσκεψή του στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, στο Τιαντζίν και την στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις “προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα” στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία και ότι η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να διεξάγει επίθεση μεγάλης κλίμακας. Ήταν κατηγορηματικός ότι θα συνεχίσει τη ρωσική επίθεση εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει “ειλικρινή επιθυμία” να βρεθεί μια διευθέτηση.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος έρθει στη Μόσχα, αλλά δήλωσε ότι μένει να φανεί αν μια τέτοια συνάντηση αξίζει τον κόπο.

Μιλώντας στην Κίνα στο τέλος μιας επίσκεψης εκεί, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν πάντα ανοιχτός στο να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε την συχνά επαναλαμβανόμενη θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση θα έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένη εκ των προτέρων, ώστε να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

‘Όσον αφορά την συνάντηση με τον Ζελένσκι, ποτέ δεν απέκλεισα το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης. Υπάρχει όμως κάποιο νόημα; Για να δούμε”, δήλωσε ο Πούτιν.

Οι όροι του Πούτιν και η απειλή

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι κατά την άποψή του η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξάγει εκλογές και να διεξάγει και δημοψήφισμα για τα εδαφικά ζητήματα, εάν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Όπως είπε «Ειδικά από τη στιγμή που βλέπουμε τη διάθεση της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ και βλέπουμε όχι μόνο τις δηλώσεις τους, αλλά και την ειλικρινή επιθυμία τους να βρουν αυτή τη λύση… Και νομίζω ότι υπάρχει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν όχι, τότε θα πρέπει να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας με τη δύναμη των όπλων”.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, έναν ισχυρισμό που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες απέρριψαν ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης που υποστηρίζεται από έναν αποικιοκρατικού τύπου πόλεμο κατάκτησης.

Η απάντηση στον Τραμπ

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία ημερομηνία για την επόμενη κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Τραμπ – παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος ηγέτης προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο στη Μόσχα μετά την υψηλού προφίλ σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Είπε ότι μια πρόσκληση “βρίσκεται στο τραπέζι”, αλλά δεν υπάρχουν προετοιμασίες για ένα τέτοιο ταξίδι προς το παρόν. Αυτό έρχεται αφού ο Τραμπ κατηγόρησε τους ηγέτες της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας ότι “συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής”, καθώς συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ κατακεραύνωσε τη συνάντηση σε μια ανάρτηση στο Truth Social το βράδυ της Τρίτης, ζητώντας από τον Σι Τζινπίνγκ να “δώσει τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής”.

Διερωτήθηκε επίσης αν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ “θα αναφέρει το τεράστιο ποσό υποστήριξης και “αίματος” που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έδωσαν στην Κίνα προκειμένου να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα.

Το «ΟΧΙ» του Κιέβου

Η απάντηση του Κιέβου ήρθε με ανάρτηση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια κανονική συνάντηση κορυφής Ζελένσκι. Και «πρόκειται για σοβαρές προτάσεις. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή», είπε ο Αντρίι Ζιμπίχα. Και προχώρησε ακόμα περισσότερο τονίζοντας ότι ο Πούτιν «επίτηδες κάνει απαράδεκτες προτάσεις».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών αναφέρει:

«Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον επτά χώρες είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η Αυστρία, η Αγία Έδρα, η Ελβετία, η Τουρκία και τρία κράτη του Κόλπου.

Πρόκειται για σοβαρές προτάσεις και ο Πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με όλους, κάνοντας συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις.

Μόνο η αυξημένη πίεση μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με την ειρηνευτική διαδικασία.»