Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και θέτει όρους – «Ας έρθει στη Μόσχα και θα δούμε»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στο Πεκίνο ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι. «Ας έρθει στην Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει», δήλωσε. Είπε ακόμα ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει την ασφάλειά της, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

Μιλώντας μετά την παρέλαση που παρακολούθησε στο Πεκίνο, με τον πρόεδρο Σι και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ούν, ο ηγέτης της Ρωσίας έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, κατά τις οποίες δήλωσε ότι παρά την ελευθερία αυτή, “η ασφάλεια μιας χώρας δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος μιας άλλης χώρας”, και επανέλαβε ότι η Μόσχα αντιτίθεται στην ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

Τα σχόλια του Πούτιν έρχονται μία ημέρα πριν οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας συναντηθούν για να συζητήσουν τα σχέδια για την εγγύηση της μελλοντικής ασφάλειας της χώρας σε περίπτωση που σταματήσει η εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι. “Ο Ντόναλντ με ρώτησε αν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. Είπα ναι, είναι δυνατόν. Τελικά, αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα. Μια τέτοια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί”, δήλωσε ο Πούτιν.

Μιλώντας στην Κίνα στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν πάντα ανοιχτός στο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε τη θέση που προβάλει συχνά το Κρεμλίνο ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, εκ των προτέρων, και να οδηγεί σε απτά αποτελέσματα.

“Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι δεν απέκλεισα ποτέ το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης. Υπάρχει όμως κάποιο νόημα; Ας το δούμε”, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι κατά την άποψή του η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να διεξάγει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για τα εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, κίνηση που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απορρίψει ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης αποτέλεσμα ενός κατακτητικού πολέμου αποικιακού τύπου.

Επιπρόσθετα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη «αν χρειαστεί» να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δήλωσε πάντως ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Η συνάντηση με τον Κιμ

Ο Ρώσος Πρόεδρος απόλαυσε ακόμα μια στιγμή στο διεθνές προσκήνιο, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, εκμεταλλευόμενος την περίσταση για να αναδείξει τη συνεργασία του με έναν βασικό στρατιωτικό σύμμαχο: τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μεταδίδει το CNN.

Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη ήταν το σόου του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, όμως ο Πούτιν συναντήθηκε στο περιθώριο με τον Κιμ, ο οποίος έχει στείλει στρατιώτες και πυρομαχικά για να στηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν επαίνεσε την Πιονγκγιάνγκ την Τετάρτη για την αποστολή στρατευμάτων, λέγοντας ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες «πολέμησαν με θάρρος και ηρωισμό» στην πρώτη γραμμή εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων.

Μετά από μια συνάντηση δυόμισι ωρών με τον Κιμ αμέσως μετά την παρέλαση, οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν και ακούστηκε ο Πούτιν να προσκαλεί τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του να επισκεφθεί τη Ρωσία.

Δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι περίπου 4.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας, από ένα σώμα περίπου 12.000 στρατιωτών που στάλθηκαν κυρίως στην περιοχή του ρωσικού Κουρσκ για να αποκρούσουν ουκρανική εισβολή.

Η στρατιωτική συμμαχία είναι πλέον φανερή, έπειτα από μήνες αρχικής μυστικότητας. Ο Κιμ πρόσφατα θρήνησε δημόσια τις απώλειες της χώρας του και η Βόρεια Κορέα δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντεο που εξυμνεί τους στρατιώτες της που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια όχι και τόσο διακριτική επίδειξη στρατιωτικής αποφασιστικότητας από τον Πούτιν, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μια πιθανή λήξη του πολέμου.

Σε δηλώσεις του στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, πριν από την παρέλαση, ο Πούτιν έδειξε να μην έχει μετακινηθεί ούτε στο ελάχιστο από τη θέση που είχε όταν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, κατηγορώντας τη Δύση για αυτό που χαρακτήρισε ως τη ρίζα της σύγκρουσης: την επανάσταση του Μαϊντάν το 2014, που κατέληξε με τον φιλορώσο Ουκρανό Πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς να διαφεύγει από τη χώρα μετά από βίαιη καταστολή.

Και αν υπήρχε αμφιβολία για την αποφασιστικότητα του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού που ήχησαν στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 500 drones και δύο ντουζίνες πυραύλους κρουζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που ο ηγέτης του Κρεμλίνου παρακολουθούσε τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, επιβεβαίωσαν τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.