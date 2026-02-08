Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αποκάλυψε συμφωνία – μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας – Το «πακέτο Ντμιτρίεφ» και η «βιασύνη» του Τραμπ για εκεχειρία

Λίγες μόλις ημέρες μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφερε στο φως πληροφορίες που, όπως είπε, αποκαλύπτουν συζητήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον για οικονομικές συμφωνίες – μαμούθ, αξίας περίπου 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα και το μέλλον της ίδιας της χώρας του.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του, του παρουσιάστηκαν έγγραφα που περιγράφουν ένα πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ρωσίας, το οποίο ο ίδιος αποκάλεσε «πακέτο Ντμιτρίεφ», από το όνομα του Κίριλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και στενού συμμάχου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Το «πακέτο Ντμιτρίεφ»

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων και επανεκκίνησης της οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία, ως κίνητρο προς τη Μόσχα για να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ντμιτρίεφ είχε συντάξει ένα σχέδιο ειρήνης 28 σημείων μαζί με τον απεσταλμένο του Τραμπ στις συνομιλίες, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το σχέδιο περιλάμβανε ενότητες για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων οικονομικών αναπτυξιακών έργων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, με τη στήριξη Ευρωπαίων ηγετών και ορισμένων μελών του Κογκρέσου, επιμένει ότι το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα πρέπει να ενισχυθεί και όχι να χαλαρώσει, ώστε να στερηθεί η ρωσική πολεμική μηχανή έσοδα και δυτικά τεχνολογικά εξαρτήματα.

Ανησυχία στο Κίεβο για συμφωνίες «χωρίς την Ουκρανία»

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις διμερείς οικονομικές ή επιχειρηματικές συμφωνίες τους, αλλά λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες για το θέμα», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους την Παρασκευή, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο.

«Υπάρχουν επίσης διάφορα σήματα, τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και αλλού, ότι ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και ζητήματα που σχετίζονται με την Ουκρανία — για παράδειγμα, την κυριαρχία μας ή την ασφάλεια της Ουκρανίας», είπε.

«Ξεκαθαρίζουμε ότι η Ουκρανία δεν θα υποστηρίξει οποιεσδήποτε τέτοιες, ακόμη και δυνητικές, συμφωνίες για εμάς που θα γίνουν χωρίς εμάς».

Οι ανησυχίες του Ζελένσκι δημοσιοποιήθηκαν την ώρα που η Μόσχα εξαπέλυσε μία ακόμη μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, βυθίζοντας μεγάλα τμήματα της χώρας στο σκοτάδι και στο κρύο το Σάββατο.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης μείωση της ισχύος των ουκρανικών πυρηνικών σταθμών, καθώς, όπως έγραψε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στο X, η «στρατιωτική δραστηριότητα επηρέασε ηλεκτρικούς υποσταθμούς και αποσύνδεσε ορισμένες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας».

Ο Ντμιτρίεφ φέρεται να παρουσίασε το πακέτο κατά τη διάρκεια συνάντησής του με Αμερικανούς αξιωματούχους στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο ο Ζελένσκι να διευκρινίσει πότε συνέβη αυτό.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες και το «αγκάθι» του Ντονέτσκ

Οι δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου έρχονται σε μια περίοδο όπου οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, κυρίως εξαιτίας του ερωτήματος για το ποιος θα ελέγχει την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονέτσκ, ενώ ο Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των εδαφών που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει στρατιωτικά, παρότι πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουάσιγκτον έχει θέσει προθεσμία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «μέχρι τον Ιούνιο» και ότι αναμένει πως «πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα».

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πιέζουν το χρονοδιάγραμμα

Όπως είπε, η κύρια ανησυχία για τους Αμερικανούς είναι οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο αργότερα μέσα στη χρονιά.

«Κατανοούμε ότι θα αφιερώσουν όλο τον χρόνο τους σε εσωτερικές διαδικασίες — εκλογές, μια μετατόπιση στις στάσεις της κοινωνίας τους», είπε ο Ζελένσκι.

«Οι εκλογές είναι, γι’ αυτούς, σίγουρα πιο σημαντικές. Ας μην είμαστε αφελείς. Λένε ότι θέλουν να επιτύχουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο, και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο».

Ξεχωριστά, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συζητήσει ως στόχο τον Μάρτιο για την επίτευξη συμφωνίας, με εθνικές εκλογές και δημοψήφισμα για την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία να πραγματοποιούνται τον Μάιο, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», ανέφερε μία από τις πηγές του Reuters, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν προειδοποιήσει πως ο Τραμπ θα μετατοπίσει την προσοχή του στις εκλογές.

Από το Άμπου Ντάμπι στο Μαϊάμι

Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν συναντηθεί δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες στο Άμπου Ντάμπι σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, χωρίς όμως να υπάρξει πρόοδος.

Παρ’ όλα αυτά, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές δηλώνουν ότι ο τόνος και το περιεχόμενο των συνομιλιών έχουν βελτιωθεί αισθητά.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση σε μία εβδομάδα, για πρώτη φορά επί αμερικανικού εδάφους — «πιθανότατα στο Μαϊάμι».

«Έχουμε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή μας», είπε.

Νέα μαζική επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, τα ρωσικά πλήγματα από το βράδυ της Παρασκευής έως το Σάββατο σηματοδότησαν τη συνέχιση της αδιάκοπης αεροπορικής επίθεσης κατά των ουκρανικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και του ηλεκτρικού δικτύου.

Η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 29 πυραύλους και 408 drones σε τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 13 πύραυλοι και 21 drones έπληξαν στόχους σε 19 τοποθεσίες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις του πραγματοποίησαν «μαζικό πλήγμα με τη χρήση κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας, εκτοξευόμενων από θάλασσα και αέρα» κατά ενεργειακών και μεταφορικών εγκαταστάσεων «που χρησιμοποιούνται προς όφελος των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων» και «επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας».

Ωστόσο, ο καταιγισμός αυτός άφησε μεγάλα τμήματα του άμαχου πληθυσμού χωρίς φως και θέρμανση, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πολύ κάτω από το μηδέν — μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται συχνά αυτόν τον χειμώνα, καθώς η Ρωσία στοχεύει συστηματικά τις ενεργειακές υποδομές που τροφοδοτούν ολόκληρη τη χώρα.

Ο διαχειριστής του ουκρανικού κρατικού ηλεκτρικού δικτύου, Ukrenergo, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επίθεση ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επίθεση κατά ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος από την αρχή του έτους και ότι «ενεργειακές εγκαταστάσεις σε οκτώ περιφέρειες» επλήγησαν.

Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα, ανέφερε η Ukrenergo.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός «στόχευσε σκόπιμα … ενεργειακές εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία των ουκρανικών πυρηνικών σταθμών».

«Αυτό θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική μας ασφάλεια στην Ουκρανία, αλλά και τη συλλογική περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια», έγραψε. «Πιστεύουμε ότι οι εταίροι στην Αμερική, στην Ευρώπη και σε άλλα κράτη που θέλουν ειρήνη πρέπει να το δουν αυτό με καθαρό μυαλό και να ενεργήσουν αναλόγως».

Με πληροφορίες από: The Washington Post, Kyiv Post