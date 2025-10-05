Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα με 5 νεκρούς σε Λβιβ και Ζαπορίζια – Ζελένσκι: «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία»

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες της Ουκρανίας, Ζαπορίζια και της Λβιβ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Επίσης, στις περιφέρειες της Ζαπορίζια και του Τσερνίχιβ (βόρεια) ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, και η γειτονική Πολωνία κινητοποίησε αεροπλάνα και αντιαεροπορικά συστήματα.

Στην περιφέρεια της Λβιβ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της, ο Μακσίμ Κοζίτσκι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Λβιβ, τον Αντρίι Σαντόβι, ένα βιομηχανικό συγκρότημα έπιασε φωτιά μετά τη ρωσική επίθεση, από την οποία επλήγησαν επίσης κτίρια κατοικιών. Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους όσο οι αρχές δίνουν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιών. Μια άλλη βιομηχανική επιχείρηση στοχοθετήθηκε στην περιφέρεια της Βινίτσια (κεντροδυτική Ουκρανία), ανακοίνωσε μια τοπική αξιωματούχος, η Ναταλία Ζαμπολότνα.

Lviv is blanketed in thick, choking smoke following a large-scale strike.

The drone threat remains active and persistent. pic.twitter.com/ijnegnSBsV — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) October 5, 2025

Tonight Russia terrorized Lviv. Four people killed. For over five hours, they attacked with drones and missiles. There are no safe regions in Ukraine until Russia is made to pay for everything pic.twitter.com/nV0cnodIa4 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 5, 2025

Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ. Επλήγη επίσης μια ηλεκτρική υποδομή, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν επίσης στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου επλήγησαν επιχειρήσεις και ένα κτίριο κατοικιών, καθώς και ηλεκτρικές υποδομές, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.

Σε δήλωση που ανήρτησε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας στο Telegram αναφέρεται πως «σημαντικός αριθμός» καταναλωτών στη Ζαπορίζια έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό και πως διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημείωνονται επίσης στο Τσερνίχιβ και το Σούμι, άλλη μια βόρεια περιφέρεια που υπέστη επίθεση χθες, Σάββατο.

Άλλες πόλεις, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία κοντά στο μέτωπο, επλήγησαν επίσης και υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Aftermath of Russia’s attack on Zaporizhzhia hours ago. 📷Ivan Fedorov pic.twitter.com/6oW0bFz5VD — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) October 5, 2025

«Χθες το βράδυ, η Ουκρανία δέχθηκε για άλλη μια φορά συνδυασμένη ρωσική επίθεση – με περισσότερους από 50 πυραύλους και περίπου 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης. Οι Ρώσοι έπληξαν με πυραύλους κρουζ, «σαχέντ» και Κινζάλ, μεταξύ άλλων. Έγιναν στόχος οι περιοχές Λβιβ, Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Ζαπορίζια, Τσερνιχόφ, Σούμι, Χάρκοβο, Χερσώνα, Οδησσό και Κιροβοχράντ έγιναν όλες στόχος. Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι περίπου δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση. Δυστυχώς, πέντε σκοτώθηκαν. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση» ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

«Σήμερα, οι Ρώσοι στόχευσαν για άλλη μια φορά τις υποδομές μας – όλα όσα διασφαλίζουν μία φυσιολογική ζωή για τον λαό μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία και ταχύτερη εφαρμογή όλων των αμυντικών συμφωνιών, ιδίως για την αεράμυνα, για να στερήσουμε από αυτόν τον αεροπορικό τρόμο κάθε νόημα. Μια μονομερής κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες είναι εφικτή – και ακριβώς αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πραγματική διπλωματία. Η Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να δράσουν για να σταματήσει ο Πούτιν», τόνισε ο Ζελένσκι. .

Last night, Ukraine once again came under a combined Russian attack – more than 50 missiles and about 500 attack drones. The Russians struck with cruise missiles, “shaheds” and Kinzhals among other things. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv,… pic.twitter.com/lcRrBTqXF1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025

Η Πολωνία αναπτύσσει μαχητικά αεροσκάφη

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν σήμερα μέσω του X ότι ανέπτυξαν αεροπλάνα και έθεσαν σε ετοιμότητα αντιαεροπορικές δυνάμεις στο έδαφος για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο, κυρίως στις περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στην Οκρανία.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, με στόχο κυρίως τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει επίσης τα πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χθες, Σάββατο, επίθεση εναντίον του σιδηροδρομικού σταθμού της Σόστκα, στη βόρεια περιφέρεια του Σούμι, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ 30 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.