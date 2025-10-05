Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα με 5 νεκρούς σε Λβιβ και Ζαπορίζια – Ζελένσκι: «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα με 5 νεκρούς σε Λβιβ και Ζαπορίζια – Ζελένσκι: «Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία»

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες της Ουκρανίας, Ζαπορίζια και της Λβιβ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Επίσης, στις περιφέρειες της Ζαπορίζια και του Τσερνίχιβ (βόρεια) ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, και η γειτονική Πολωνία κινητοποίησε αεροπλάνα και αντιαεροπορικά συστήματα.

Στην περιφέρεια της Λβιβ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της, ο Μακσίμ Κοζίτσκι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Λβιβ, τον Αντρίι Σαντόβι, ένα βιομηχανικό συγκρότημα έπιασε φωτιά μετά τη ρωσική επίθεση, από την οποία επλήγησαν επίσης κτίρια κατοικιών. Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους όσο οι αρχές δίνουν μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιών. Μια άλλη βιομηχανική επιχείρηση στοχοθετήθηκε στην περιφέρεια της Βινίτσια (κεντροδυτική Ουκρανία), ανακοίνωσε μια τοπική αξιωματούχος, η Ναταλία Ζαμπολότνα.

 

Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ. Επλήγη επίσης μια ηλεκτρική υποδομή, με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν επίσης στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, όπου επλήγησαν επιχειρήσεις και ένα κτίριο κατοικιών, καθώς και ηλεκτρικές υποδομές, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.

Σε δήλωση που ανήρτησε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας στο Telegram αναφέρεται πως «σημαντικός αριθμός» καταναλωτών στη Ζαπορίζια έχει μείνει χωρίς ηλεκτρικό και πως διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημείωνονται επίσης στο Τσερνίχιβ και το Σούμι, άλλη μια βόρεια περιφέρεια που υπέστη επίθεση χθες, Σάββατο.

Άλλες πόλεις, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία κοντά στο μέτωπο, επλήγησαν επίσης και υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

 

«Χθες το βράδυ, η Ουκρανία δέχθηκε για άλλη μια φορά συνδυασμένη ρωσική επίθεση – με περισσότερους από 50 πυραύλους και περίπου 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης. Οι Ρώσοι έπληξαν με πυραύλους κρουζ, «σαχέντ» και Κινζάλ, μεταξύ άλλων. Έγιναν στόχος οι περιοχές Λβιβ, Ιβάνο-Φρανκίφσκ, Ζαπορίζια, Τσερνιχόφ, Σούμι, Χάρκοβο, Χερσώνα, Οδησσό και Κιροβοχράντ έγιναν όλες στόχος. Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι περίπου δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση. Δυστυχώς, πέντε σκοτώθηκαν. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους όσοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση» ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

«Σήμερα, οι Ρώσοι στόχευσαν για άλλη μια φορά τις υποδομές μας – όλα όσα διασφαλίζουν μία φυσιολογική ζωή για τον λαό μας. Χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία και ταχύτερη εφαρμογή όλων των αμυντικών συμφωνιών, ιδίως για την αεράμυνα, για να στερήσουμε από αυτόν τον αεροπορικό τρόμο κάθε νόημα. Μια μονομερής κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες είναι εφικτή – και ακριβώς αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πραγματική διπλωματία. Η Αμερική και η Ευρώπη πρέπει να δράσουν για να σταματήσει ο Πούτιν», τόνισε ο Ζελένσκι. .

Η Πολωνία αναπτύσσει μαχητικά αεροσκάφη

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν σήμερα μέσω του X ότι ανέπτυξαν αεροπλάνα και έθεσαν σε ετοιμότητα αντιαεροπορικές δυνάμεις στο έδαφος για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο, κυρίως στις περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στην Οκρανία.

Η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, με στόχο κυρίως τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει επίσης τα πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χθες, Σάββατο, επίθεση εναντίον του σιδηροδρομικού σταθμού της Σόστκα, στη βόρεια περιφέρεια του Σούμι, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ 30 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί το AI να δημιουργήσει βιολογικά όπλα εναντίον της ανθρωπότητας; «Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία» προειδοποιεί κ...

Ο κακός ύπνος «γερνά» τον εγκέφαλο και αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας

ΑΣΕΠ: Διευκρινίσεις Μητσοτάκη για τις προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 – Τι είπε για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας

Πλατφόρμα taxcalc για τα μέτρα στήριξης της ΔΕΘ: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επισκέψεις των πολιτών

Τι σημαίνει η φράση «αυτήκοος μάρτυρας» και από πού προέρχεται

Μοριακή επίστρωση καθαρίζει τον «θορυβώδη» κβαντικό φωτισμό
περισσότερα
13:11 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Νέο «βραχυκύκλωμα» για το καλώδιο – Χριστοδουλίδης προς ΑΔΜΗΕ: «Η Κύπρος δεν εκβιάζεται»

Νέα εμπλοκή στο στρατηγικής σημασία έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρο, με ...
12:42 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, παρά το κάλεσμα Τραμπ – Καταστράφηκαν κτίρια

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και άρματα μάχης έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύ...
11:25 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Σάλος με καθηγητή του Χάρβαρντ: Πυροβολούσε με αεροβόλο κοντά σε συναγωγή – «Κυνηγούσα αρουραίους»

Ένας επισκέπτης καθηγητής της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ τέθηκε σε διοικητική άδεια αφού φέρε...
10:10 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

«Τώρα ή ποτέ»: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ισραήλ και Χαμάς με μία φωτογραφία – Αρχίζουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Τη Δευτέρα αναμένεται να αρχίσουν στην Αίγυπτο οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης