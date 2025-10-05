«Τώρα ή ποτέ»: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ισραήλ και Χαμάς με μία φωτογραφία – Αρχίζουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Τη Δευτέρα αναμένεται να αρχίσουν στην Αίγυπτο οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα “μέσα στις επόμενες ημέρες”. Σε μία τηλεοπτική δήλωσή του, είπε επίσης, ότι “η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί”.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει “σφαγές” μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ. Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ποιοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις

Η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα στην Αίγυπτο θα αποτελείται από τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, τον υπεύθυνο της κυβέρνησης για το ζήτημα των ομήρων, Γκαλ Χιρς, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, τον ανώτερο αξιωματούχο της Σιν Μπετ «Μεμ» και τον ανώτερο αξιωματούχο της Μοσάντ «Νταλέτ», όπως δήλωσε ένα μέλος της ομάδας στην εφημερίδα The Times of Israel.

Στην ομάδα θα συμμετάσχουν επίσης στελέχη της Μοσάντ, των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ. Τα αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν προηγουμένως αναφερθεί ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πραγματοποιούσαν έμμεσες συνομιλίες την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ έστειλε επίσης δύο απεσταλμένους στην Αίγυπτο το Σάββατο, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον κύριο διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Η μεγάλη διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των Ομήρων

Το βράδυ του Σαββάτου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου υπέρ της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, καθώς η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα φαίνεται να προχωράει, όπως σημειώνουν οι Times of Israel. «Τώρα ή ποτέ», έγραφε πάνω σε ένα τεράστιο πανό που κρατούσε πλήθος κόσμου, με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναδημοσιεύει φωτογραφίες από το πανό που απλώθηκε στην πλατεία Ομήρων.

New media post from Donald J. Trump (TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

New media post from Donald J. Trump (TS: 04 Oct 18:34 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/isnymgvN9K — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025



Πριν από τις διαδηλώσεις του Σαββάτου, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών κάλεσε ολόκληρο το ισραηλινό κοινό να προχωρήσει σε μια μαζική επίδειξη αλληλεγγύης, λέγοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με «κρίσιμες ημέρες για μια συμφωνία». «Αυτή είναι η στιγμή που όλο το Ισραήλ πρέπει να ενωθεί και να απαιτήσει δυνατά: να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας στην πατρίδα», ανέφερε το φόρουμ. Το φόρουμ εξέδωσε επίσης μια ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι «στηρίζει σθεναρά τον Πρόεδρο Τραμπ στη δέσμευσή του να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο».

Στην Πλατεία των Ομήρων του Τελ Αβίβ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τις ομιλίες πρώην ομήρων.

Ο πρώην όμηρος Γκάντι Μόζες, ο οποίος επέστρεψε από την αιχμαλωσία της Χάμας τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της τελευταίας εκεχειρίας στη Γάζα, είπε στους διαδηλωτές ότι «δεν έχουν το προνόμιο να ξεκουραστούν, οι διαδηλώσεις είναι σημαντικές». «Βγείτε στους δρόμους ή οπουδήποτε αλλού μπορείτε να ασκήσετε επιρροή», είπε ο 80χρονος, ο οποίος ήταν ο γηραιότερος όμηρος που επέστρεψε ζωντανός. Είπε επίσης ότι για πρώτη φορά από την αποφυλάκισή του, είναι αισιόδοξος για μια συμφωνία. «Αν και οι δύο πλευρές δέχτηκαν πράγματι τις προτροπές του Προέδρου Τραμπ… αυτή είναι η στιγμή να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επικεντρωθούμε στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στον τερματισμό του πολέμου», είπε. «Για πολύ καιρό, φαινόταν αδύνατο να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστεί ο πόλεμος. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε το αδύνατο δυνατό».