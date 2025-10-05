Κοζάνη: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε 62χρονο κυνηγό που το είχε πυροβολήσει

Enikos Newsroom

κοινωνία

wild pigs αγριογούρουνο αγριογούρουνα
Φωτογραφία: Unsplash

Επίθεση από αγριογούρουνο δέχτηκε κυνηγός το Σάββατο, σε τοποθεσία λίγο έξω από το Παλαιόκαστρο Βοίου, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, χθες ο 62χρονος κυνηγούσε μαζί με την παρέα του, και κάποια στιγμή, πυροβόλησε το αγριογούρουνο.

Στη συνέχεια το πλησίασε, για να διαπιστώσει εάν ήταν νεκρό, με αποτέλεσμα το πληγωμένο ζώο να του επιτεθεί και να τον τραυματίσει στο πόδι. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει βαθύ θλαστικό τραύμα.

Νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, και δεν διατρέχει κίνδυνο.

 

