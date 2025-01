Ουάσινγκτον: «Φρικτή νύχτα – Η σύγκρουση έπρεπε να είχε αποφευχθεί» είπε ο Τραμπ – Επιχειρήσεις διάσωσης σε συνθήκες ψύχους στον ποταμό Ποτόμακ

Μια αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσιγκτον, όταν επιβατική πτήση της American Airlines, με 60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε στον αέρα με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο UH-60 Black Hawk του αμερικανικού στρατού.

Και τα δύο αεροσκάφη συνετρίβησαν στον ποταμό Ποτόμακ, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν την ανάσυρση πολλαπλών σορών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο Black Hawk εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση τη στιγμή της σύγκρουσης.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσινγκτον στις 21:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είχε «ενημερωθεί πλήρως για το τρομερό ατύχημα» και πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Αργότερα, σε ανάρτησή του στο TruthSocial, χαρακτήρισε τη νύχτα «φρικτή» και τόνισε ότι η σύγκρουση «έπρεπε να είχε αποφευχθεί».

«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε μια τέλεια πορεία ρουτίνας, προσέγγισης προς το αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο πήγαινε κατευθείαν πάνω στο αεροπλάνο για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Είναι μια καθαρή νύχτα, τα φώτα του αεροπλάνου ήταν εκτυφλωτικά, γιατί το ελικόπτερο δεν ανέβηκε ή κατέβηκε, ή δεν έστριψε; Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν του είπε τι να κάνει αντί να ρωτήσει αν βλέπει το αεροπλάνο; Αυτή είναι μια κακή κατάσταση που φαίνεται πως έπρεπε να είχε αποφευχθεί. Δεν είναι καλό!»

Σε δεύτερη ανάρτηση, πρόσθεσε: «Τι τρομερή νύχτα. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!»

Η American Airlines, η οποία επιβεβαίωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άτομα -60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος- ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές και συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως η προτεραιότητά της είναι «οι επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος».

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος ήταν τύπου CRJ700, κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier και εκμεταλλευόταν η PSA Airlines.



Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι το ελικόπτερο ανήκε στη βάση Φορτ Μπέλβουαρ στη Βιρτζίνια και πως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τρία άτομα επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με το CBS News, τουλάχιστον 18 νεκροί έχουν ανασυρθεί από τον ποταμό Ποτόμακ μέχρι στιγμής, ενώ πηγές του Reuters αναφέρουν ότι έχουν ανασυρθεί «πολλαπλές σοροί από το νερό».

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει προς το παρόν καμία πληροφορία για τον αριθμό των θυμάτων και δεν επιβεβαίωσαν ότι έχουν ανασυρθεί πτώματα. Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ από το Κάνσας εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί νεκροί.

«Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, είναι τραγωδία, αλλά όταν πεθαίνουν πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι αβάσταχτη θλίψη», είπε.

Οι θερμοκρασίες στον Ποτόμακ είναι επικίνδυνα χαμηλές, κυμαίνονται από περίπου 1,6 έως 2,2 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον ποταμό επιπλέουν κομμάτια πάγου λόγω πρόσφατου κύματος ψύχους.

«Οι προκλήσεις είναι η πρόσβαση. Το νερό στο οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι περίπου 2,5 μέτρα βαθύ», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Ουάσινγκτον, Τζον Ντόνελι. «Υπάρχει άνεμος, υπάρχουν κομμάτια πάγου εκεί έξω. Είναι απλά επικίνδυνο και δύσκολο να εργαστείς».

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, «το νερό αυτής της θερμοκρασίας αφαιρεί γρήγορα τη θερμότητα από το σώμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοκ από το κρύο μέσα στο πρώτο λεπτό, απώλεια μυϊκού ελέγχου μέσα σε 10 λεπτά ή υποθερμία μέσα σε 20 έως 30 λεπτά».

Ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στον ποταμό Ποτόμακ, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία της Ουάσιγκτον, η υπηρεσία επειγόντων περιστατικών και η μητροπολιτική αστυνομία συντονίζουν τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Το FBI συνεργάζεται επίσης με τις τοπικές αρχές για τον εντοπισμό επιζώντων, ανέφερε το γραφείο του Ουάσιγκτον σε ανακοίνωσή του.

Οι συγγενείς των επιβατών συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Ρίγκαν, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την έλλειψη ενημέρωσης από τις αρχές.

«Δεν μας λένε τίποτα. Μαθαίνουμε περισσότερα από τις ειδήσεις παρά από τους υπεύθυνους», ανέφερε ένας συγγενής επιβάτη που μίλησε στα τοπικά μέσα.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα για την επιχείρηση διάσωσης αυτή τη στιγμή», δήλωσε η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, σε δημοσιογράφους.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο του δυστυχήματος περιέγραψαν σκηνές χάους με σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να ανασύρουν επιζώντες από τα παγωμένα νερά του ποταμού.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, είπε στο CNN ότι οδηγούσε όταν είδε το αεροπορικό δυστύχημα κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν, στην Ουάσιγκτον, την Τετάρτη.

«Όλα φαίνονταν φυσιολογικά» καθώς οδηγούσε κατά μήκος του George Washington Parkway, του αυτοκινητόδρομου που διέρχεται από το αεροδρόμιο, είπε. Καθώς παρακολουθούσε τα αεροπλάνα που έμπαιναν για προσγείωση, ένα συγκεκριμένο «τράβηξε το μάτι του».

«Αρχικά είδα το αεροπλάνο και φαινόταν εντάξει. Κανονικό. Ήταν έτοιμο να κατευθυνθεί πάνω από τη στεριά, ίσως 120 πόδια πάνω από το νερό. Έμοιαζε με ένα αρκετά μικρό αλλά κανονικού μεγέθους επιβατικό τζετ. Όλα έγιναν μετά μέσα σε δευτερόλεπτα», αφηγήθηκε.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, χωρίς να έχει ακόμα προσδιοριστεί η αιτία του δυστυχήματος.

Οι ερευνητές έχουν ήδη αρχίσει να συλλέγουν δεδομένα από το ραντάρ και τις επικοινωνίες του πύργου ελέγχου, ενώ ειδικοί εξετάζουν εάν υπήρξε αποτυχία στον συντονισμό μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων των δύο αεροσκαφών.

Ο ήχος του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που ελήφθη από το CNN, από το LiveATC.net, καταγράφει τη στιγμή που οι χειριστές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ρωτούν το ελικόπτερο εάν η εμπορική πτήση που εκτελεί η PSA Airlines είναι ορατή.

Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είπε: «PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;»

Στη συνέχεια, ο ελεγκτής είπε: «Περνούν PAT 2-5 πίσω από το CRJ»

Στη συνέχεια, καταγράφονται ήχοι συμπεριλαμβανομένου ενός δυνατού «οου» στο βάθος, προφανώς από τον Πύργο, τη στιγμή της συντριβής. Ύστερα, ο πύργος ειδοποίησε έναν άλλο πιλότο για το τι συνέβη.

