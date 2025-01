Ουάσινγκτον: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροπλάνου με το ελικόπτερο – Δείτε βίντεο

Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροπλάνου με το ελικόπτερο προκαλεί σοκ. Μάρτυρες περιέγραψαν μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεγάλης κλίμακας σε εξέλιξη πάνω από τον ποταμό Ποτομάκ λίγο μετά τη συντριβή.

Η American Airlines δήλωσε στο CNN ότι επέβαιναν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος στην πτήση που συγκρούστηκε κατά την προσέγγιση του Εθνικού Αεροδρομίου Ρίγκαν.

New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.

