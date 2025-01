ΗΠΑ: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με ελικόπτερο κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν

Επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με ελικόπτερο κατά την προσγείωσή του στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν, κοντά στην Ουάσινγκτον. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ έχουν διακοπεί όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις.

Το συμβάν επιβεβαίωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι η σύγκρουση βρίσκεται υπό έρευνα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Το αεροδρόμιο Ronald Reagan ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν καθώς το προσωπικό έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκε άμεσα.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

