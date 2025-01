Ουάσινγκτον: Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο Black Hawk – Ανασύρθηκαν 18 νεκροί από τον ποταμό Ποτόμακ

Ένα επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε 64 άτομα συγκρούστηκε στον αέρα με ελικόπτερο Black Hawk του Στρατού των ΗΠΑ κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Reagan έξω από την Ουάσιγκτον, DC, καθώς πλησίαζε στον διάδρομο προσγείωσης, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας και αξιωματούχους της άμυνας.

Το Black Hawk του αμερικανικού στρατού βρισκόταν σε εκπαιδευτική πτήση τη στιγμή του συμβάντος, δήλωσε στο CNN η επικεφαλής των Joint Task Force-National Capital Region, Heather Chairez. Δεν είναι ξεκάθαρο από πού απογειώθηκε το Black Hawk πριν από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με το CBS News έχουν ανασυρθεί 18 νεκροί από τον ποταμό Potomac μετά τη συντριβή. Δεν έχουν βρεθεί ακόμη επιζώντες, ανέφερε το πρακτορείο.

Ο ήχος του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που ελήφθη από το CNN από το LiveATC.net καταγράφει τη στιγμή που οι χειριστές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ρωτούν το ελικόπτερο εάν η εμπορική πτήση που εκτελεί η PSA Airlines είναι ορατή.

Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είπε, “PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;” Στη συνέχεια, ο ελεγκτής είπε: «Περνούν PAT 2-5 πίσω από το CRJ».

Στη συνέχεια, καταγράφονται ήχοι συμπεριλαμβανομένου ενός δυνατού “oooh” στο βάθος προφανώς από τον πύργο, τη στιγμή της συντριβής.

Στη συνέχεια, ο πύργος ειδοποίησε έναν άλλο πιλότο για το τι συνέβη.

LISTEN to ATC audio of American 5342 as Reagan tower clears them to land, advises PAT25 helicopter to watch for traffic, and then alarm hits tower as they watch the collision unfold and both aircraft fall into the river. pic.twitter.com/KZC91vXg2r

— Tyler Anderson, MD (@DoctorTyMD) January 30, 2025