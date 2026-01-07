Ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν κι έναν καθηγητή του ΜΙΤ σχεδίαζε την επίθεση επί μήνες

  • Ο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, 48 ετών, πρώην φοιτητής του Brown, εντοπίστηκε νεκρός και ευθύνεται για τον θάνατο δύο φοιτητών του Brown και ενός καθηγητή του ΜΙΤ.
  • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψε πως ο δράστης σχεδίαζε την αιματηρή του επίθεση εδώ και έξι εξάμηνα. Ο Βαλέντε εκτέλεσε δύο φοιτητές του Brown στις 13 Δεκεμβρίου και δύο ημέρες μετά σκότωσε τον καθηγητή του στο MIT.
  • Σε βίντεο που εντοπίστηκαν, ο Βαλέντε ομολογεί ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση στο Brown, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει κανένα κίνητρο. Δήλωσε επίσης ότι «δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη γιατί όσο ζούσα κανείς δεν μου ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη».
Τον εφιάλτη που βίωσαν δύο από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το Brown και το MIT, περιγράφει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας πως ο άνδρας που ευθύνεται για τον θάνατο δύο φοιτητών και ενός καθηγητή, σχεδίαζε την αιματηρή του επίθεση εδώ και έξι εξάμηνα.

Πρόκειται για τον Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, 48 ετών, Πορτογάλο υπήκοο και πρώην φοιτητή του Πανεπιστημίου Brown, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Βαλέντε εκτέλεσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε εννέα ακόμα άτομα στις 13 Δεκεμβρίου, μέσα σε κτήριο του τμήματος Μηχανικών. Δύο ημέρες μετά, σκότωσε τον καθηγητή του στο MIT, Νούνο Φ.Τζ. Λουρέιρο, μέσα στο σπίτι του, στο προάστιο Μπρούκλιν της Βοστώνης.

Κατά την έρευνα στον χώρο όπου βρέθηκε το πτώμα του, το FBI εντόπισε μια ηλεκτρονική συσκευή που περιείχε βίντεο-ντοκουμέντα, στα οποία ο ίδιος ομολογεί στα πορτογαλικά ότι είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό την επίθεση στο Brown. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν προσδιόρισε κανένα κίνητρο, ούτε για την επίθεση στο πανεπιστήμιο, ούτε για τη δολοφονία του καθηγητή του, με τον οποίο φοιτούσαν μαζί στην Πορτογαλία πριν από δεκαετίες.

Στα βίντεο, ο Βαλέντε δηλώνει ότι δεν είχε τίποτα για το οποίο έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και πως ήθελε να «φύγει με τους δικούς του όρους». Επίσης, ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο μάτι κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Η φράση του που ξεχωρίζει είναι η εξής: «Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη γιατί όσο ζούσα κανείς δεν μου ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

