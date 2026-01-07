Η G7 χαιρετίζει την πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο του Παρισιού

  • Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 “χαιρέτισαν την πρόοδο σε σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία” που σημειώθηκε στο τέλος της συνόδου στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.
  • Η σύνοδος του Παρισιού κατέληξε στην υπογραφή κοινής δήλωσης πρόθεσης για “την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός” στην Ουκρανία, η οποία θα τελεί υπό τους Ευρωπαίους και θα “υποστηρίζεται” από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών της G7 υπό τη γαλλική προεδρία εξέτασε επίσης τα κυριότερα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στη Βενεζουέλα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Η G7 χαιρετίζει την πρόοδο στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο του Παρισιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 “χαιρέτισαν την πρόοδο σε σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία” που σημειώθηκε στο τέλος της συνόδου ευρωπαϊκών κυρίως χωρών στο Παρίσι, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν αιτήματος του οποίου πραγματοποιήθηκε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των χωρών της G7.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό διοργάνωσε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιαπωνία – την πρώτη από τότε που η Γαλλία ανέλαβε την προεδρία της G7 την 1η Ιανουαρίου.

Ο Μπαρό ήθελε κυρίως να ενημερώσει τους ομολόγους του της G7 για τα αποτελέσματα της συνόδου του Συνασπισμού των Προθύμων, στην οποία μετείχαν ηγέτες από σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τον Καναδά, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ νωρίτερα την Τρίτη, παρουσία των δύο απεσταλμένων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η σύνοδος κατέληξε στην υπογραφή κοινής δήλωσης πρόθεσης για “την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός” στην Ουκρανία. Η δύναμη αυτή θα συγκροτείται από τις χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων, θα τελεί υπό τους Ευρωπαίους και θα “υποστηρίζεται” από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την τελική διακήρυξη που εξέδωσε η γαλλική προεδρία.

“Αυτή η πρώτη συνομιλία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της G7 υπό τη γαλλική προεδρία κατέστησε δυνατό να εξεταστούν τα κυριότερα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στη Βενεζουέλα”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν εμφανώς να μην καταδικάσουν έντονα την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σε μια σαφή προσπάθεια να αποφευχθεί μια αντίθεση με τις ΗΠΑ, οι οποίες προωθούν νέες διπλωματικές προσπάθειες από τον Νοέμβριο για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ωστόσο, χώρες της γηραιάς ηπείρου, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία, εξέδωσαν κοινή δήλωση την Τρίτη υπέρ της Γροιλανδίας και της Δανίας, απέναντι στις διεκδικήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το έδαφος που ανήκει στη δικαιοδοσία της Δανίας.

Πήγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

02:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα και Κούβα δημοσιοποίησαν τα ονόματα 55 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

Η Κούβα δημοσιοποίησε σήμερα τα ονόματα 32 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμ...
00:40 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Grok AI: Στο στόχαστρο το Χ του Έλον Μασκ για ακατάλληλο περιεχόμενο

Στο στόχαστρο διεθνών αρχών έχει βρεθεί η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, μετά την αποκάλυψη πως το...
00:10 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για την κατάκτηση της Γροιλανδίας – «Ο στρατός είναι πάντα μια επιλογή»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέρχονται στο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, με τον Ντόναλν...
21:53 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μάρκο Ρούμπιο: Γροιλανδία και Δανία ζητούν συνάντηση με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ

Η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν να συναντήσουν γρήγορα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο...
