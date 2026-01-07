Ντόναλντ Τραμπ: Τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για την κατάκτηση της Γροιλανδίας – «Ο στρατός είναι πάντα μια επιλογή»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέρχονται στο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ και την ομάδα του να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμη και τη στρατιωτική οδό, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη (06.01.2026). Το θέμα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη Δανία και τη Γροιλανδία, που ζήτησαν επίσημη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, «ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει γνωστό ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής». Η ανακοίνωση υπογραμμίζει πως ο Τραμπ και η ομάδα του «συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν είτε την αγορά της Γροιλανδίας, είτε μια συμφωνία ελεύθερης σύνδεσης (compact of free association), η οποία θα διασφάλιζε τον πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο των ΗΠΑ στο νησί. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας εντός της τρέχουσας προεδρικής του θητείας, τονίζοντας πως το θέμα «δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», παρά τις αντιρρήσεις από συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ αποκάλυψε πως τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία ζήτησαν άμεση συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο, για να συζητήσουν τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το νησί. «Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία», έγραψε η ίδια στο Facebook, σημειώνοντας ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των δύο κυβερνήσεων το 2025, δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτή η πραγματοποίηση μιας τέτοιας συνάντησης.

Η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Γροιλανδία έχει μακρά ιστορία, με επίκεντρο τη στρατιωτική παρουσία και τις γεωπολιτικές επιδιώξεις. Από τον Ψυχρό Πόλεμο και την κατασκευή της Αεροπορικής Βάσης της Θούλης (Thule Air Base) το 1951, οι ΗΠΑ διατηρούν στρατηγική παρουσία στο νησί, το οποίο θεωρούν κρίσιμης σημασίας για την άμυνά τους. Η Θούλη αποτέλεσε στο παρελθόν και σημείο έντασης με τη Δανία, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό του 1968, όταν ένα βομβαρδιστικό B-52 με πυρηνικές κεφαλές συνετρίβη κοντά στη βάση, αποκαλύπτοντας παραβίαση της συμφωνίας περί μη εναπόθεσης πυρηνικών όπλων σε δανικό έδαφος.

Η πρώτη επίσημη απόπειρα αγοράς της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε το 2019, επί προεδρίας Τραμπ, και απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τη Δανία. Ωστόσο, το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της αυξανόμενης στρατηγικής αξίας του νησιού στην Αρκτική. Η Γροιλανδία, πέρα από τα πλούσια κοιτάσματα ορυκτών της, αποτελεί κομβικό σημείο για τον έλεγχο των βόρειων θαλάσσιων διαδρόμων και την επιτήρηση της ρωσικής δραστηριότητας στην περιοχή.