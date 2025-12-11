Ντόναλντ Τραμπ: Λανσάρει πρόγραμμα «Χρυσής Κάρτας» για ταχύτερες βίζες αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα «Trump Gold Card», το οποίο υπόσχεται ταχύτερη έκδοση βίζας για μη Αμερικανούς πολίτες με υψηλό κόστος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν 15.000 δολάρια για επεξεργασία και 1 εκατομμύριο δολάρια ως «συνεισφορά» για τη βίζα.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «Gold Card» είναι «μια Πράσινη Κάρτα, αλλά πολύ καλύτερη. Πιο ισχυρή, με πολύ δυνατότερη διαδρομή», προσφέροντας πιο άμεση και μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ.
  • Ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, ανέφερε ότι 10.000 άτομα έχουν ήδη προεγγραφεί, προβλέποντας δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για το κράτος. Παράλληλα, υπάρχει και εταιρική έκδοση της «Gold Card» με «συνεισφορά» 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά υπάλληλο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Λανσάρει πρόγραμμα «Χρυσής Κάρτας» για ταχύτερες βίζες αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη το νέο πρόγραμμα «Trump Gold Card», ένα σύστημα που υπόσχεται ταχύτερη έκδοση βίζας για μη Αμερικανούς πολίτες, αλλά με ιδιαίτερα υψηλό κόστος συμμετοχής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους μπορούν να επενδύσουν μεγάλα ποσά, προσφέροντας τους μια πιο άμεση διαδικασία για να εξασφαλίσουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Trumpcard.gov, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταβάλουν αρχικά 15.000 δολάρια στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την ταχύτερη επεξεργασία της αίτησής τους. Έπειτα, και αφού ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος ιστορικού, οι αιτούντες υποχρεούνται να κάνουν μια «συνεισφορά» ή «δώρο», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, προκειμένου να λάβουν τη βίζα. Η νέα αυτή κάρτα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την Πράσινη Κάρτα, αλλά επιτρέπει πιο άμεση και μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο: «Στην ουσία είναι μια Πράσινη Κάρτα, αλλά πολύ καλύτερη. Πιο ισχυρή, με πολύ δυνατότερη διαδρομή.» Με αυτή τη φράση θέλησε να υπογραμμίσει ότι το νέο πρόγραμμα αποτελεί ένα πιο «αποδοτικό» μέσο για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, προκειμένου να ζήσουν και να εργαστούν στην Αμερική.

Ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, ανέφερε ότι περίπου 10.000 άτομα έχουν ήδη προεγγραφεί στο πρόγραμμα, ενώ προβλέπει πως ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά, αποφέροντας έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό δημόσιο. Ο ίδιος τόνισε πως το πρόγραμμα θα προσελκύσει ανθρώπους που θα ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ, σε αντίθεση – όπως υποστήριξε – με τους «μέσους» κατόχους Πράσινης Κάρτας, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν χαμηλότερα εισοδήματα και συχνά εξαρτώνται από κοινωνικά επιδόματα. Δεν παρουσίασε ωστόσο αποδείξεις για τον ισχυρισμό αυτό.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση Τραμπ συνεχίζει την αυστηρή πολιτική μετανάστευσης, με μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών και περιορισμό της νόμιμης εισόδου στη χώρα. Το πρόγραμμα «Gold Card» παρουσιάζεται ως ένα αντίβαρο σε αυτή την πολιτική, αλλά και ως νέα πηγή εσόδων για το κράτος, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι λειτουργεί όπως τα προγράμματα δασμών που, κατά τα λεγόμενά του, έχουν ενισχύσει τα δημόσια ταμεία.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί και εταιρική έκδοση της «Gold Card», που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν ταχείες βίζες για υπαλλήλους τους, εφόσον καταβάλουν «συνεισφορά» 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά άτομο.

Πηγή: Reuters

06:31 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

