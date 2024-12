Νότια Κορέα: Η στιγμή που πτηνό χτυπάει στην τουρμπίνα του αεροπλάνου – Ανακτήθηκε το μαύρο κουτί

Τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Κορέα την Κυριακή, όταν επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε 181 άτομα πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να ανοίξει με επιτυχία το σύστημα τροχών του, καταλήγοντας να συγκρουστεί στον τοίχο της περίφραξης του διεθνούς αεροδρομίου της κομητείας Μουάν.

Από τους επιβαίνοντες, 177 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη αγνοούνται. Δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν να επιβιώσουν.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν πως οι έρευνες για τους δύο αγνοούμενους διακόπηκαν για τη νύχτα και θα συνεχιστούν το πρωί της Δευτέρας.

Το δυστύχημα αυτό αποτελεί μία από τις πιο φονικές αεροπορικές τραγωδίες στην ιστορία της Νότιας Κορέας και τη χειρότερη που αφορά τοπική αεροπορική εταιρεία μετά τη συντριβή αεροσκάφους της Korean Air στο Γκουάμ το 1997, που κόστισε τη ζωή σε 225 άτομα.

Η Jeju Air, ιδρυθείσα το 2005, είναι αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που εκτελεί πτήσεις προς Ιαπωνία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, καθώς και εγχώριες διαδρομές. Το αεροσκάφος Boeing 737-800 που εμπλέκεται στο δυστύχημα κατασκευάστηκε το 2009.

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γης, Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αεροπορική ασφάλεια της χώρας, ο πύργος ελέγχου είχε εκδώσει προειδοποίηση για πιθανή σύγκρουση με σμήνος πουλιών στις 8:57 π.μ. (τοπική ώρα), μόλις έξι λεπτά πριν το δυστύχημα.

«Κατά την προσπάθεια προσγείωσης στον διάδρομο Νο. 1, ο πύργος ελέγχου εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή σύγκρουση με σμήνος πουλιών και ο πιλότος δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λίγο αργότερα», ανέφερε το υπουργείο.

Ο πιλότος εξέδωσε σήμα συναγερμού (mayday) στις 8:59 π.μ., ενώ η πρώτη προσπάθεια προσγείωσης έγινε στις 9:00 π.μ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 9:03 π.μ., χωρίς να έχει ανοίξει το σύστημα τροχών για την προσγείωση.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024