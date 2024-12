Αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την τραγωδία της Jeju Air – «Να πω τα τελευταία μου λόγια;»

Το αεροσκάφος Boeing 737-800 της Jeju Air, πτήση 2216, που μετέφερε 181 επιβάτες, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στο διεθνές αεροδρόμιο Μουάν της Νότιας Κορέας, με αποτέλεσμα μόλις 2 άτομα να διασωθούν.

Το δυστύχημα αυτό είναι το πιο θανατηφόρο αεροπορικό ατύχημα που έχει συμβεί σε νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία τα τελευταία 30 χρόνια.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στις 9:07 τοπική ώρα, όταν το αεροσκάφος της Jeju Air εκτράπηκε από τον διάδρομο και συγκρούστηκε με τοίχο της περίφραξης, κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μουάν, στην επαρχία Νότιας Τζόλα, περίπου 288 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σεούλ.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8



Οι δύο επιζώντες, μέλη του πληρώματος, τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση τους παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.

❗️✈️🇰🇷 – Death toll from plane crash in South Korea rises to 47, more than 130 people still missing.

The incident occurred when a Jeju Air flight, carrying 181 passengers and crew from Bangkok, veered off the runway upon landing, colliding with a barrier and bursting into… pic.twitter.com/A9eFiyTFpw

